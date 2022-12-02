日本發現稀有種海鰻！命名「珍珠奶茶」 原因與台灣有關
日本在今年1月於奄美大島沿岸，發現了一隻十分稀有的海鰻，經過近1年的研究與分析，最終確診這隻海鰻的學名為「Gymnothorax shaoi」，因為是首次在日本被發現，還沒有日文名字。而日本科學家決定將海鰻取名叫「珍珠奶茶海鰻（タピオカウツボ）」，原因是牠擁有奶茶底色的身體跟黑黑的斑點，花色讓人聯想到珍珠奶茶，且該魚也是在台灣首次被人類發現，與台灣可說頗有淵源。
編輯中心/綜合報導
綜合日媒報導，當地漁民在今年1月將魚釣起後，立即引發熱議，因為當地人從未看過這種海鰻，於是將其交給當地海生館的專業團隊進行研究。
研究團隊經過近1年的調查，確認了這隻海鰻的品種是「Gymnothorax shaoi」，在台灣的學名為「邵氏裸胸鱔」，由於在日本是第一次被發現，因此過去還沒有日文名字，而最終專家決定將其命名為「珍珠奶茶海鰻（タピオカウツボ）」。
「珍珠奶茶海鰻」過去僅在台灣、南太平洋馬克薩斯群島出現過，是非常罕見的品種。而日本專家將其命名為珍珠奶茶，除了因為花色相近，在台灣首次為人類發現的淵源之外，也希望透過較生活化、趣味化的名字，能夠吸引更多人認識海鰻。（編輯：倪浩軒）