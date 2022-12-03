2023有好桃花？12星座「感情運勢」曝　2苦主當心遭劈腿

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12星座2023年「感情運勢」發展
牡羊座
上半年，受到木星的加持，整體運勢都是良好發展，感情方面也是如此，單身者，在這段期間的桃花運也較旺，若想找伴侶的，可多安排相關的事宜，容易在此期間有好的結果；戀愛中的，可以安排戀愛行程或出遊，可以藉此將感情升溫。
在下半年7/23-9/4，將近一個多月的日子，金星剛好逆行於牡羊的戀愛宮，感情方面需要注意進展較為不順的情況，要當心被劈腿，或有可能會因為自己的一些表現遭到對方的批評，或是某些事情可能在這期間引起感情上不必要的誤會。而在8月中到10月中，容易因為懷孕或生了小孩而結婚，如果剛好有意結婚的，可以多加把握。
金牛座
1月份的時候，單身者容易遇到強烈的追求者，不妨試著認識看看。4-5月，行為舉止和打扮，會顯得比較性感，很有魅力，此時不管有無對象，都容易吸引到別人的注意，尤其是已經有對象的人，很有機會在這段期間懷孕。在5月中下旬到12月，木星正式進入金牛座，普遍帶來各種好運，當然感情運勢也跟著提升。
但在9/4-12/31，因為木星逆行於金牛座，不管有無對象，都容易太過樂觀，而顯得太隨意，要小心因此而有不愉快。同時感情上也容易因為過去的回憶，而影響到現在的行為表現，單身者可能會有回頭找舊情的跡象，而有伴侶的，容易因為過往的不愉快，而再次起爭執，需多加留意。
雙子座
1月份的時候，單身者就容易因為頻繁的社交活動，而有陷入激情熱戀的情況，但這戀情來得快去得也快，不過要小心可能因為價值觀的不同，而開始產生矛盾。2-3月份，有伴侶者，需留意想冒險的想法，若不注意，可能擦槍走火，引發感情三角關係。4-6月份，會有不錯的自我形象產生，同時也容易收到很多的邀約，單身者，可以好好利用這月份，有機會遇到不錯的對象。
在下半年，感情的好運，容易發生在外國事物方面，因此有伴侶的，不妨可以考慮和另一半出國遊玩，可以有個幸福愉快的假期；單身者，可以多接觸外國朋友，有機會發生異國戀情喔！
巨蟹座
1月份，本身就散發著性感魅力，可以好好打扮來吸引另一半，容易有激情的事情發生。2-3月份，單身者可以多參加社團聯誼活動，會有不錯的機率可以遇到心上人。從4-8月份，會有特殊的感情觀產生，特別是有伴侶的，則要小心，否則穩定的感情，會容易出現裂痕。
9-12月份，在情緒上會比較敏感，能快速了解到他人的需求，不管是自己或對他人，都會更佳溫柔對待，也容易關心他人。單身者會特別想要找對象，善解人意的個性，會更加引人注意，桃花運也會增加不少，如果正在曖昧期的，有機會在這時期成為男女朋友。有對象的戀人，感情會趨於穩定且自在，特別當另一半需要巨蟹座的時候，巨蟹座更是會義不容辭的付出溫柔體貼的一面，雙方感情會更加甜蜜。
獅子座
在上半年，會喜歡與眾不同的愛情，懂得藉由表現自己來增加桃花緣，同時也是外國緣最重的時刻，因為容易接觸到國外人士，事業桃花也因國外而起。有伴侶的，可以購買國外的禮物，來送給另一半，增加愛情溫度；單身者，可參加國外相關的事物，像是旅遊或是參展之類的，有機會因此產生愛情桃花。
6-10月份，會想要表現得很浪漫，若是有伴侶的，不論是曖昧者、戀愛中、結婚後，都會讓這段關係呈現浪漫的時光，常常有熱戀的感覺；若是單身者，可以考慮好好打扮自己，畢竟獅子座本身也很在乎形象，這時再加上浪漫的行為，會有機會得到異性的欣賞的。
處女座
上半年，本身會散發性感的氣息，單身者，容易吸引到異性，如果想脫單的，可以把握這段期間的魅力，好好打扮自己，成為朋友眼中最先脫單的族群；戀愛中的，不妨趁這段期間，多進行約會、旅遊，讓熱情充滿你們的愛情，會有機會步入禮堂的。
下半年，持續有性感與魅力的吸引力，更添加了藝術感，同時有機會因為自身的學識及語言能力，而得到異性的欣賞，尤其單身者，可以多往外地走動，多展現自己的才華，下半年一樣有機會跟曖昧者成為戀人；戀愛中的，不妨跟另一半來一場知性之旅，接觸文化氣息，能讓感情更親近也更為穩定。
天秤座
原本的社交能力就很好，在人際關係永遠有不錯的表現，在上半年，更有機會展現出天生的交際手腕，樂觀開朗的態度，很得人心，不止有貴人出現，單身者還可能會得到異性的告白，而有伴侶的，更能得到另一半的支持及資源。但要小心如果愛情表現得猶豫不決，一旦愛情的火苗熄滅，就很難再點燃，同時也要當心戀愛對象是否真心，才能避免遭受到刻骨銘心之痛。
下半年，愛情運勢漸弱，需小心留意戀愛時，人財兩失，有被劈腿機會，另外伴侶有些隱藏的事件開始被發現，畢竟紙終究包不住火，而這多半是這段期間太過樂觀所引起，同時也要減少對物質的慾望及依賴，才能減少遭到對象的嫌棄之可能。
天蠍座
在上半年時，桃花多半跟職場有關，單身者可留意工作上的相關人士，也許是上司與職員的關係，比較不屬於平行的同事關係。有伴侶者，這段期間則可能心思都在工作上，對於感情的事情比較忽略，因此要留意另一半的心情，別因為工作而引起感情糾紛。
到了下半年，單身者除了可能找到對象之外，更有機會在婚姻上有成功的機會，此時因為伴侶而名利雙收也不無可能，不過已結婚的人士，因為工作與人的合作關係，可能有過度信任或過度仁慈，而容易出現婚姻關係之外的伴侶，切記要小心。
射手座
1-3月，自身會散發性感的氣息，單身者不妨多做打扮，有機會吸引到更多異性的欣賞，有意脫單者，可把握機會挑選適宜的對象；戀愛中的，會表現得更加熱情且浪漫，而且此時愛情能量也很強勢，可以跟另一半多點藝術活動或旅行，可增加彼此精神上的連結。5-6月左右，會有想婚的念頭，可能會因為想結婚而結婚，若是感情基礎不夠穩定的，還容易遇到玩樂型的伴侶，已婚的，則要小心發生婚外情的可能性也不低，凡事要三思。
下半年開始，感情的能量會著重在服務對方，會轉換成母愛的性格來關心對方，單身者，雖然多了體貼與溫柔，但可能少了情感上的交流，而流於形式上的關愛，容易不了了之；戀愛中或有伴侶的，則要小心別給另一半太多精神上的壓力，別因為關心而想要控制對方。
魔羯座
1-3月，在感情表面上，稍嫌平淡，大致上沒有特別進展，尤其是單身者，要求比較嚴格，所以不容易看到出色的對象；而戀愛或有伴侶者，則跟伴侶在身體上的互動，會有較多的需求，但在情感上，則較為四平八穩。從5-9月，木星進入戀愛宮，桃花開始有了起色，單身者有機會因為朋友介紹，或是外出旅遊而認識到不錯的對象；有伴侶者，不妨在此期間，與另一半多一點互動，感情可再次升溫，也容易因為愛而結婚。
9/4-12/31木星逆行於戀愛宮，這期間的感情運勢會有停滯的情況，但好在不至於惡化，大部份是沒有什麼進展，因此若想告白或求婚的，可盡量避開這段日子。
水瓶座
3月開始，脫離土星的壓力，自我表現不再那麼壓抑、嚴肅，開始能夠展現自己的獨特魅力。4-5月會有想要精神上的寄託，單身者會想要找尋戀愛伴侶，剛好金星的影響，有機會發生戀愛的機會；戀愛中或有伴侶的，不妨來個知性之旅，能讓雙方的情感有更深的交流。
下半年，創造力更加豐富，單身者可以多花些心思，為自己的桃花創造新意，同時也有機會在家人的介紹之下，有新的桃花，或是因為家族企業認識的桃花。戀愛中的，則有可能因為家人的壓力，而步入禮堂，更有機會因為婚姻關係，而有了身份地位。
雙魚座
今年受到土星的影響，除了感情，其它面向也大多會受到壓抑，發展較為受阻，但心態做事會比較務實、實際。上半年時，桃花較為隱晦，不易顯露，不論有無伴侶，這時會重視自己甚於對方，也比較重視物質還有原生家庭，使得感情方面較為不在意，或較少時間陪伴對方，因此要多留意，避免因此與另一半有不愉快的事情，而單身者，是較難有好桃花，多半是來來去去的短暫桃花。
下半年，感情重心偏重於小孩上，所以有伴侶或已婚者，容易因為小孩的的事情而有不同意見；而單身，追求桃花的力道稍嫌不足，大多會比較重視自己的娛樂方面。只有在接近年底的時候，才會比較有感情桃花，不過這時候，會有一種犧牲自己來服務對方的心態，而且單身者，可能會有付出卻得不到回報的情況，需謹慎小心。（編輯：潘毅）
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