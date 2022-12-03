口罩解禁吃到飽「1狀況」超困擾！醫感嘆：很難理解邏輯
中央流行疫情指揮中心日前宣布，12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定，但在室內公共場所仍必須戴起口罩，僅有部分例外狀況可脫下。對此，醫師陳志金也提及「1情境」認為超困擾，並直言「很難理解邏輯性」。
編輯中心/綜合報導
指揮中心宣布，自12月1日開始，取消室外空間、場所，應全程戴口罩的規定，至於室內空間包含車廂、船舶、航空器等運具之內部空間，仍應全程配戴口罩，僅有6種情況，指揮中心允許室內免戴口罩。不過這項「部分鬆綁」的口罩政策上路後，讓不少民眾難以適應，解禁首日僅5%人在戶外沒戴口罩。
今(３)日奇美醫院急診科醫師陳志金也發文坦言「部分鬆綁有時候在執行上有其困難，也讓人很難理解，它的邏輯性」，同時舉例，在吃自助餐Buffet的情況下「只要離開座位就須戴口罩，在座位上時則可不用戴口罩，整個用餐時段就是不斷在戴與不戴口罩之間輪迴」。
陳志金也繼續說明「口罩沒戴的時候，有人套在手臂上、有人放在桌上、有人摺一摺放在口袋此時的口罩，如果具有保護作用，其實早已污染各個地方了，尤其是自己的手。此時的口罩，如果沒有保護作用，其實，就只是戴個形式而已，還有需要戴嗎？」
貼文曝光後也引起各路民眾討論提出看法「現在口罩已經是戴心安的，我更支持全面解除口罩禁令，要不要戴就是看個人了」、「我還是喜歡大家戴口罩取餐，不然有些人一直說話噴口水，口水都噴到食物上了」、「我覺得去取餐時戴口罩很好，以免有人在食物前面聊天噴口水或打噴嚏」、「這種全面性的規定，很難做到周全而不瑣碎」。（編輯：潘毅）