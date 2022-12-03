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世足熱潮／「同時段開踢」看轉播好累？背後原因有貓膩

▲世界盃足球賽進行到小組賽最後一輪，各組4支隊伍都會在同時段出賽，一次要看2場比賽不免讓人有「頻道一直切」、「一次用雙平台看2場」的疑惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲世界盃足球賽進行到小組賽最後一輪，各組4支隊伍都會在同時段出賽，一次要看2場比賽不免讓人有「頻道一直切」、「一次用雙平台看2場」的疑惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者張志浩/綜合報導

四年一度的體育盛事世界盃足球賽開踢，今年小組賽賽程已告一段落，每屆賽事除了場上球員的激情外，一般民眾也常為了跟上話題甚至玩運彩，熬夜守在電視機前關注比賽結果。特別的是，每當世界盃進行到小組賽最後一輪，各組4支隊伍都會在同時段出賽，一次要看2場比賽不免讓人有「頻道一直切」、「一次用雙平台看2場」的惱人疑惑。而這樣的策略，其實是從1982年西德與奧地利的比賽衍生，主要目的是為了確保球員在場上保有拼戰精神，減少因特定情況導致球員態度消極甚至故意輸掉比賽。

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回顧1982年世界盃，當時西德、奧地利、阿爾及利亞和智利分在同組，最後一輪小組賽分兩日舉行，其中阿爾及利亞率先結束小組賽，拿下2場勝利，綜合當年情勢後，最後一場比賽，西德只要在對上奧地利時，以兩球或以下的差距獲勝，就能與奧地利攜手晉級下一輪。

怎料西德在該場比賽開始10分鐘內，馬上攻破球門，兩隊在後續比賽的80分鐘，彷彿像提前說好，進攻都踢得十分消極，最後比分就是1比0，西德、奧地利、阿爾及利亞皆為2勝1敗，但在比較淨勝球後，阿爾及利亞無奈打包回家，該場比賽事後引發軒然大波，外界質疑有球隊踢「默契波」（默契球），歷史更將其稱為「希洪之恥」。從此國際足總（FIFA）從1986年墨西哥世界盃開始，為避免類似類爭議，便調整賽程，將同組球隊的最後一輪分組賽比賽統一在同時段舉行。

直至今日，這樣的安排不僅避免爭議事件，也讓球賽進展更有變化，如昨（2）日，烏拉圭原本以2比0領先迦納，另一邊葡萄牙、南韓戰成1比1平手，這樣的情況下烏拉圭得以晉級，想不到最後傷停補時階段，南韓靠著2人小組配合取得2比1領先，原本進2球、已經將防守組人員換上的烏拉圭無力反撲，比較進球數後，最終和迦納一同結束本屆世界盃之旅。

而民眾若想第一時間收看世足，《NOWnews今日新聞》日前也有整理，台灣有三平台包含：中華電信MOD(愛爾達體育1台、2台)、Hami Video、ELTA.tv，可以完整收看世界盃足球的 64 場完整賽事。此外Google Doodle首頁也改為2022世界盃足球賽，點進去後直接提供懶人包，包含賽程、相關新聞、對戰表、球員介紹等，快速掌握相關的賽事議題。

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