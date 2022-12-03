世足熱潮／「同時段開踢」看轉播好累？背後原因有貓膩

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怎料西德在該場比賽開始10分鐘內，馬上攻破球門，兩隊在後續比賽的80分鐘，彷彿像提前說好，進攻都踢得十分消極，最後比分就是1比0，西德、奧地利、阿爾及利亞皆為2勝1敗，但在比較淨勝球後，阿爾及利亞無奈打包回家，該場比賽事後引發軒然大波，外界質疑有球隊踢「默契波」（默契球），歷史更將其稱為「希洪之恥」。從此國際足總（FIFA）從1986年墨西哥世界盃開始，為避免類似類爭議，便調整賽程，將同組球隊的最後一輪分組賽比賽統一在同時段舉行。
直至今日，這樣的安排不僅避免爭議事件，也讓球賽進展更有變化，如昨（2）日，烏拉圭原本以2比0領先迦納，另一邊葡萄牙、南韓戰成1比1平手，這樣的情況下烏拉圭得以晉級，想不到最後傷停補時階段，南韓靠著2人小組配合取得2比1領先，原本進2球、已經將防守組人員換上的烏拉圭無力反撲，比較進球數後，最終和迦納一同結束本屆世界盃之旅。
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