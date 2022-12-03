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從球神變仇人！他揭「C羅與韓國結怨」始末：必須拿命踢

▲昨（2）日，南韓隊遇上了葡萄牙隊，最終以2分拿下勝利，擊敗只拿1分的葡萄牙隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲昨（2）日，南韓隊遇上了葡萄牙隊，最終以2分拿下勝利，擊敗只拿1分的葡萄牙隊。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

世界盃足球賽開幕以來，一直都是熱門話題，不少足球迷興奮熬夜追比賽，就是為了支持自己熱愛的隊伍，而昨（2）日，南韓隊遇上了葡萄牙隊，最終以2分拿下勝利，擊敗只拿1分的葡萄牙隊，韓籍網紅宋讚養就透露，韓國隊昨晚一定有拿出生命踢球的決心，因為韓國人和葡萄牙隊的明星C羅（Cristiano Ronaldo）有過深仇大恨，在一天之內，C羅就在韓國人心中從神人變成了仇人。 

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宋讚養昨日在臉書貼文表示，世足賽中韓國隊遇上了葡萄牙隊，勢必得拿出生命踢球，除了有進入16強的一絲希望之外，還是因為韓國和對方戰隊的主力C羅，有過一場深仇大恨，原先C羅在韓國足球迷心中都是「神一般存在」，是人人都愛的巨星，卻在2019年7月26日迎來巨大轉變。 

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲宋讚養就透露，韓國隊昨晚一定有拿出生命踢球的決心，因為韓國人和葡萄牙隊的明星C羅（Cristiano Ronaldo）有過深仇大恨。（圖／美聯社／達志影像）
當時C羅待的足球隊「尤文圖斯」（Juventus Football Club S.p.A）來韓國進行友誼賽，讓整個韓國都陷入瘋狂，甚至最高票價還開出40萬韓幣（約台幣9400元），球迷們抱著興奮又期待的心情想一睹巨星踢球。 

卻沒想到，在友誼賽前的簽名會，C羅先是以「為了準備比賽熱身」的理由拒絕出現，接著原先C羅簽署的合約是必須在賽中出場45分鐘，最後整整90分鐘都不願現身，「觀眾們因為太希望C羅上場而全體開始大喊，而C羅在鏡頭前只是露出不悅的表情」。這一系列舉動讓全韓國人大感震驚，因為前幾日C羅才剛在中國友誼賽中上場90多分鐘，且也參加了簽名會，更在IG感謝中國球迷，如今對比在韓國的態度，差異令人費解。 

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲原先C羅在韓國足球迷心中都是「神一般存在」，是人人都愛的巨星，卻在2019年7月26日迎來巨大轉變。（圖／美聯社／達志影像）
對此，C羅給出的理由是自己狀態不好，卻又在回到家鄉後，立馬上傳在跑步機上運動的IG貼文，讓韓國人全氣炸，時至今日，都沒有人知道為何當初C羅對韓國這麼不友善，「反正那天的事情讓整個韓國人對他大改觀，並且因為那件事，現在韓國人也不敢光明正大說自己是C羅的粉絲了」。 

貼文曝光後，立即引起網友們熱烈討論，有不少台灣人認為，這可能和2002年日韓世界盃有關，當時葡萄牙隊和韓國隊比賽，但韓國擁有主場優勢卻爭議不斷，最終葡萄牙以0分輸給韓國隊1分，不幸在小組賽中爆冷門淘汰，C羅當年雖然沒有參與賽事，但或許是想起了昔日的「國仇」，才會擺出如此冷淡的態度。（編輯：賴禹妡）  


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