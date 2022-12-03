張蘭直播「戴綠帽」開戰大S！爆S家人寄2封律師信警告中
中國富商汪小菲，日前為了支付生活費，與前妻大S鬧的不可開交，風波延燒多日，都是汪小菲的母親張蘭，不斷在直播中狠酸大S，邊罵邊帶貨。今（3）日張蘭又出新招，竟直接戴起綠帽叫賣，然而，她更透露，疑似收到2封S家寄來的律師信，痛批「是要我公開嗎？」
記者侯家瑜、詹鎰睿/綜合報導
據了解，張蘭今（3）日照常在抖音中直播帶貨，突然戴起綠帽子，一邊嘲諷一邊叫賣，疑暗示大S先給汪小菲戴綠帽。怎料，張蘭後面又爆料，她已經收到來自S家寄來的2張律師信，只因為和S家人視訊，「一年多了，我一直抱著一顆感恩的心，我要感恩什麼，我感恩誰，我連視頻都來給我律師函，想看嗎？對吧，都給我發來了。」
對此，大S經紀人也向《NOWnews》闢謠：「我方沒發存證信函，請張蘭女士別再每天說謊、造謠。」坦言許多事不說明，不代表沒有證據，只是不想隨之起舞，擾亂社會秩序，「請張蘭女士不要再消費前媳婦，蹭流量也該有個限度。」
大S經紀人指出，「張蘭女士每天在直播中捏造不實的故事，接連抹黑、扭曲事實，已嚴重傷害到藝人形象，甚至煽動觀看她直播的觀眾用惡劣至極的言語霸凌徐家老小，連未成年少女也不放過，其他家人到底哪裡得罪張蘭女士了？要不請張蘭女士也好好解釋一下逃漏稅跟國籍的事情？」最後更警告張蘭「做人要有底線」，並表示張蘭在直播中，秀出未成年孩童的照片，早已違反兒福法，「任何人都可以檢舉，不需要我們出馬。」