信箱壞掉忘記修！人妻打開竟見「塞滿原味內衣褲」：超噁
「一早看信箱看到這噁心一幕！」一名網友在網路上抱怨，家中信箱鎖頭壞掉，但沒有馬上維修，沒想到隔天打開一看，竟發現裡頭被塞滿陌生人的內衣褲，讓她直呼超噁，貼文曝光後引起熱烈討論，網友們紛紛留言喊：「原味耶可以賣錢」、「一大早開門見凶兆」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「爆怨公社」中貼文，她表示信箱鎖頭壞了，但沒有馬上維修，沒想到隔天一早打開來，竟看到裡頭被塞滿原味內衣褲，讓她瞬間頭皮發麻，立馬拿手套及袋子裝起來丟棄，也嚇喊：「這次算是給我一個教訓吧！信箱鎖頭壞了，東西壞了就是要馬上維修，不可以一拖再拖。」
貼文一出，網友紛紛留言，「原味耶可以賣錢」、「把信箱當成資源回收筒」、「信箱口塞不進去，該不會是公寓住戶丟的」、「變舊衣回收箱了」、「我的也是耶⋯還沒修鎖頭之前裡面丟一堆用過的口罩超噁心」、「要是我直接丟地上，讓大家看看是誰的」、「咪咪流浪記」、「誰家的啊」、「一大早開門見凶兆，打包…公開認領」。
另外，也有網友提醒，「小偷準備闖空門放的吧 ， 故意放這東西在信箱 ，除非是屋主，不然其它人不可能去動」，對此原PO也回應，「哦～學到知識了！ 我該多裝監視器了。」（編輯：賴禹妡）