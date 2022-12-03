大S開戰汪小菲！突貼「2億房產明細」酸：難怪軟飯賣的熟
中國富商汪小菲和前妻大S的風波持續延燒，雖然汪小菲多日未在出聲，但母親張蘭不斷在直播中狂酸猛蹭大S。對此，大S再也忍不住了，今（３）日一次在IG、臉書搬出證據，不僅完全打臉汪小菲母子口中的謊言，而且還暗酸汪小菲是假豪門、軟飯。
娛樂中心/綜合報導
針對張蘭聲稱，汪小菲在台灣買了2棟豪宅給大S一事，大S則在IG上貼出2億房產的明細打臉，「兩套房皆為本人貸款購置。」並狠酸「愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭買酸辣粉的被兒坑。」暗指在直播中不斷賣酸辣粉的張蘭被兒子欺騙。另外，大S也在臉書貼出汪小菲2018年，在她生日當天的借據，「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下，事隔至今只還了500萬元。」
有趣的是，大S一改先前態度，文內一字一句酸度破表，「『嫁入豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」再度暗指汪小菲軟飯、假豪門，無奈自己的家人都遭到汪小菲母子倆攻擊毀謗。至於「愛新覺羅汪」一詞，則源於張蘭曾說，兒子汪小菲有愛新覺羅的血統。
據了解，汪小菲母親張蘭，日前在直播帶貨中時提到，汪小菲10年前在台灣買下豪宅送給S媽，第二間豪宅則是現在大S和具俊曄住的地方，「10年前小汪同學買的第1套，給他丈母娘了，第2套就現在小禿頭住的第2套。」此外，這幾天也不斷透過這種方式諷刺大S，包含賣綠茶、滷蛋、戴綠帽、甚至是床墊都搬上直播，今日更聲稱收到S家寄來的律師信。
對此，大S經紀人也向《NOWnews》出面闢謠，「我方沒發存證信函，請張蘭女士別再每天說謊、造謠。」坦言許多事不說明，不代表沒有證據，只是不想隨之起舞，擾亂社會秩序，「請張蘭女士不要再消費前媳婦，蹭流量也該有個限度。」（編輯：詹鎰睿）