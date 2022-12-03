大S與汪小菲互嗆！律師嘆勝負已分：愛新覺羅汪恐被通緝
大S（徐熙媛）、汪小菲離婚後不平靜，今（3）日倆人再起戰火，大S先貼出2億房產明細以及汪小菲2018年所簽的借據條，狠酸「嫁入豪門真是穩賠」、「軟飯賣得駕輕就熟」。汪小菲也反擊，貼出兩人離婚協議還有轉帳證明，砲轟大S「月花百萬元買衣服」。雙方隔空互嗆，再度血流成河。對此，美女律師李怡貞也根據兩人離婚協議分析，更提醒「協議書個資全面公開，唉，有刑責的」，警告汪小菲「該不會之後要搞到被通緝吧？」
編輯中心/綜合報導
汪小菲母親張蘭屢屢在直播中提到大S，大S火大反擊，不僅寄出律師函，更貼出2億買房的明細以及汪小菲2018年所簽的借據條。不過汪小菲也開嗆，「離婚的時候你自己說的這個錢不用還了，因為四億那個房子給你了。但是離婚後你又出爾反爾，我同意給你，我換不出那麼多外匯，所以賣了一幅畫價值五百萬台幣，我就先還了你五百萬，剩餘的後續慢慢還完。當時律師都在，大家都能作證！你要臉嗎？」並貼出兩人的離婚協議，以及轉帳給大S的明細，還被網友發現，大S再婚具俊曄的婚紗行頭疑似也是由汪小菲買單。
大S與汪小菲徹底撕破臉，對此，律師李怡貞根據汪小菲貼出的離婚協議分析指出，「文意上看起來，確實大S若是再婚或是同居後，汪小菲就毋需負擔水電費、稅金、司機薪資、管理費。這就是法律的眉角，所以汪含扣水電合理」。
不過李怡貞也表示，水電管理費很小條，而從離婚協議看起來，「房貸的部分不管大S有沒有再婚，就是要付。汪必須付，無從不付。大條的是這個。」
對於汪小菲疑似替大S再婚的行頭買單，李怡貞也笑稱「汪小菲當時沒有高血壓也真的身強體壯。」不過隨即話鋒一轉，強調「聽說，協議書個資全面公開，唉，有刑責的，該不會之後要搞到被通緝吧？」更直言汪小菲吵架吵到公開離婚協議，「真的是略輸一籌」。
李怡貞也在留言處繼續補充，「想當年真的有家事案件辦離婚辦到節外生枝把當事人通緝的」、「從這個協議書看起來雙方當初是有考慮到大S確實有可能再婚，只是愛新覺羅汪覺得現實不可能」。另外有網友提到，汪小菲自曝賣畫的錢拿去給大S買房，似乎已經涉嫌洗錢以及違規境外匯款，李怡貞則回覆「你知道的太多了，所以我最後才說他公開其實略輸一籌」。（編輯：倪浩軒）