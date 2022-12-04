凌晨異響！殯儀館員工開屍袋檢查 竟見「死者睜眼」復活
巴西一名62歲男子何塞(Jose Ribeiro da Silva)，因口腔癌長期在戈亞斯州一間醫療機構治療，最終在上月29日被醫院宣告死亡，事後何塞的遺體被放入屍袋，並送至100公里外的殯儀館，等待舉辦葬禮，豈料約5小時後，殯儀館工作人員卻發現，屍袋內的死者還有呼吸，嚇得緊急將其送往附近醫院，同時致電聯繫家屬。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，62歲的何塞患有口腔癌，從今年初開始在某醫療機構進行治療，但在11月29日卻被該機構一名醫師宣布死於口腔癌併發症，隨後何塞被裝入屍袋中，歷經5小時車程，從醫院轉移至100多公里外的殯儀館。
隔天凌晨1時許，殯儀館工作人員上班時，突然聽見新送來的屍袋中傳出異響，鼓起勇氣上前查看，竟發現被裝在裡面的何塞雙眼未閉，且仍有微弱呼吸，因此緊急聯繫救護單位，將其送往附近的健康中心，目前正在醫院接受治療中。
何塞家屬透露，當天接獲醫院通知時，家人都陷入悲傷之中，沒想到隔天，卻接到殯儀館電話說何塞還活著，這一切簡直令人難以置信，且完全無法接受，後續已向警方報案，對此，醫院則表示，誤簽署死亡證明的醫師已被解雇，詳細原因還有待進一步調查。（編輯：陳苾暐）