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節氣「大雪」週三將來臨！專家曝勿犯6禁忌：會影響身體

▲一年24節氣中倒數的「大雪」將在本週三（7日）到來，對此，命理專家小孟也分享「大雪」當天的相關習俗及禁忌。（示意圖／取自unsplash）
▲一年24節氣中倒數的「大雪」將在本週三（7日）到來，對此，命理專家小孟也分享「大雪」當天的相關習俗及禁忌。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

一年24節氣中倒數的「大雪」將在本週三（7日）到來，對此，命理專家小孟也分享「大雪」當天的相關習俗及禁忌，其中禁忌部分都會影響到身體。

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小孟老師指出節氣大雪當天6項禁忌』：

1.不要過度運動：

大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣：

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭：

許多民眾在大雪天喜歡將眠被蓋頭取暖，然而眠被蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通呼吸不上來引發肺部疾病 。

4.老人不宜戶外吹風太久：

大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到海邊與山上：

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起：

大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

▲小孟老師點名四星座，立冬過後天氣越冷財運越旺。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師分享節氣大雪當天的禁忌與習俗。（示意圖／取自unsplash）
小孟老師分享『大雪習俗』：

1.吃洋蔥：

大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

2.吃醃肉：

有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物：

大雪天多吃如：山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣
等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4.核桃仁：

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5.韭菜：

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖慎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6.紅薯：

冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7.熱薑茶：

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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