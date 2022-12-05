6000元套房「狂飄狐臭味」！她憋氣才能洗澡　內行曝真相

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沒想到，原PO搬進來後在洗澡時又聞到臭味，找來找去發現是從排水孔發出的，買了清潔劑倒入還是沒改善，和房東反應也沒用，「洗澡都憋氣，常常開窗戶通風到浴室稍微乾一點才能關窗睡覺，甚至有一次窗戶大開，坐在床上吹頭髮突然飄來一種惡臭，我真的是一邊反胃一邊發出嘔吐的聲音衝去窗戶呼吸」。
原PO透露，現在的解決辦法就是在排水孔蓋上抹布，雖然惡臭的困擾解決很多，但卻讓生活增加許多麻煩，「每次摸那個抹布都快吐了」，讓她崩潰直呼：「就這樣，現在很懊惱要不要毀約！」
貼文一出，網友紛紛留言，「先問房東能不能找人清水管，看看有沒有辦法解決」、「之前在飯店當房務員，在有些房間會有沼氣味（水管線路都在那邊的關係），解決方法就是往裡面瘋狂灌水，然後就沒味道了」、「有可能它的純水彎因為建物老舊和地震造成破管，根本沒有水導致臭味暢通無阻」、「頂多就是收走一個月押金，快逃吧」。
也有網友提供解決辦法，「只要風大就會，原因是管內設計不良沒有設置『純水彎』，造成臭氣跑上來，解決方法就是排水口裝置防臭排水器蝦皮有賣，妳要確定可以改還有深度，可能會破壞原有設計，怕到時候房東找麻煩」、「可以推薦妳買一個矽膠的排水孔蓋， 蓋起來比較沒有味道， 之前家裡管線破掉還沒修的時候也有買來應急一下， 我覺得成效不錯， 推薦給你」、「一個幾十塊防臭落水頭就可以解決的事」、「直接去買可以隨時開關的排水蓋，我家都是用那種的」。（編輯：賴禹妡）