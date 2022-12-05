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醫吃飯見「隔壁桌1情況」秒戴回口罩！估3月才能完全不戴

▲中央流行疫情指揮中心宣布，自12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央流行疫情指揮中心宣布，自12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定，民眾終於可以出門摘下口罩，不過新制度上路之後，不少人依舊戴緊口罩不敢鬆懈，對此台北市聯醫中興院區醫師姜冠宇就指出，他認為口罩要到3月才能完全不戴，這之前還是存在疫情風險，尤其是人多的場合更是盡量戴著，要脫口罩仍要視周遭情況而定。 

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姜冠宇醫師分享，他昨天在聚會喝酒時，大家因為很熟就都沒戴口罩，但事後到附近Bar休息時，發現旁邊有一對情侶，男生和女友講話時竟一邊吸鼻涕、吞痰，「即便我在座位上，我就把口罩戴起來了，狀況有點危險」。 

▲（圖／記者張嘉哲攝）
▲（圖／記者張嘉哲攝）
姜冠宇醫師以自助餐場景舉例，若是周遭都是熟人，且講話也都沒什麼問題，那就不拘小節也無妨，但若是一桌熟人中，有一人怪怪的，講話在吸鼻涕吞痰，就要戴上口罩，若是夾菜的都是陌生人，「你根本無從掌控他們狀況」，也要戴上口罩。 

姜冠宇醫師表示，之前預測台灣1月6日會有新一波疫情危機，是因為套入新加坡模式，「按照新加坡上一波到最新一波結束的時間間隔，我們大概就是這時間」，不過現在中國正在開放，今年寒假又比較早來，台商準備返鄉，確實1月中到2月要進入觀察階段，「口罩要全部拿掉，3月應該是比較恰當的時機」。 
 
姜冠宇醫師直言，和天氣不好撐雨傘一樣，雖然是戶外，但人多的場合他仍然會戴上口罩，「因為我也是有足夠混合免疫，所以有一些風險我是不擔心」，但若是免疫力不夠的民眾，建議還是在人多的場合盡量戴口罩，也要儘速補打一支二價疫苗護身。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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