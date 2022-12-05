女工作忙狂熬夜！聲音嘶啞、脖子變粗 檢查發現竟罹癌
不要放過身體上任何一點變化！中國杭州一名女子工作忙碌，平時多有熬夜到凌晨才睡的習慣，某天她發現自己聲音嘶啞，同事也發現其脖子粗了一圈，於是前往醫院進行詳細檢查，不料醫生檢查後告知，該女竟已經得了癌症。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，該女年約35歲，因工作繁忙而養成熬夜習慣，及便假日也會滑手機至凌晨。某天她突然發現，自己的聲音逐漸沙啞，起先認為是過度使用嗓子所致，但同事指出其脖子也相較以往粗了一圈，這才感覺到不妙，立刻到醫院進行檢查。
醫師檢查後說明，該女已罹患甲狀腺乳突癌，因其慣性加班、熬夜且作息不規律，致使內分泌激素紊亂、細胞代謝異常等等，最終使得死亡的甲狀腺細胞無法被清除，後續漸漸形成腫瘤。醫生考慮到該女年僅35歲且愛美，未避免在頸部留下疤痕，於是透過腋窩入路免充氣腔鏡根治。
醫師提醒，甲狀腺惡性腫瘤發病率有逐漸增高和年輕化的趨勢，年輕人應避免熬夜和養成良好生活習慣，飲食部分也要適量攝入碘及多吃蔬菜，避免油膩、辛辣的食物。此外也能像本文案例一樣，觀察脖子是否有腫大、持續性疼痛和不明原因沙啞等症狀，若有類似狀況應儘速就醫檢查。（編輯：李惠婷）