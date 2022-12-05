Zenly下架將沒得抓猴？「後繼者」秒竄排行榜：台味十足
被譽為抓猴神器的社交APP「Zenly」正式宣告將在2023年2月3日關閉下架，消息曝光後，部分人鬆了口氣，也有些人相當不捨。然而近期就出現一款功能神似的「後繼者」，甚至迅速登上排行榜單。
編輯中心/綜合報導
美國社交媒體公司Snap宣布旗下APP「Zenly」將停運，避免虧損持續擴大，「Zenly」App是一支冰棒圖樣，由於能定位好友的即時位置，被許多情侶拿來當作「報備」軟體，同時也成為「抓猴神器」。
「Zenly」即將停運除了讓許多粉絲不捨，甚至讓一些人開始有些焦慮。此時就出現一款後繼APP「冰友」，出現後就迅速登上App Store台灣區「社交」排行第一名，在GooglePlay則突破1萬次下載數，顯現不少用戶仍對此類APP有強烈需求。
據「冰友」APP介紹頁面顯示，該軟體由MixerBox_易享科技股份有限公司推出，其功能大略與「Zenly」相似，能及時顯現朋友位置，同樣也能在線聊天，圖示則為一支甜筒冰淇淋，名字是台語朋友（音：冰友）的讀音，更是台味十足。
不少用戶使用後也在APP下方評價「最近和朋友瘋狂找替代品，試了一下覺得還不錯」、「位置即時更新，速度快，沒廣告也沒有額外付費」；但也有不少人反應「手機號碼無法驗證」的問題。（編輯：潘毅）