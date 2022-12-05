超商打工族「結算總少錢」狂賠！過來人有感：變免費勞工
台灣便利超商眾多，許多人打工賺錢都會選擇到此工作，不過就有名剛入職超商的新手抱怨，在結算當班金額時發現自己少收了300元，這表示自己要賠償這300塊，令其非常灰心，貼文發出後引得眾多過來人回文，表示少錢不是稀有情形，有人甚至少過2000多元，將當天的薪水全賠進去。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，表示自己剛到超商工作4、5天，近日結算時發現收銀機的帳目竟少了300多元，這讓她瞬間崩潰想哭，「怎麼會少那麼多嗚嗚嗚嗚…..」，並重新檢視當日工作狀況，那天有機台混用和客人在她印完發票後才說有零錢可付的兩個特殊狀況，推測可能是操作時有錯誤導致，「真的要哭死了 是我太笨了嗎….想問大家大概做多久才上手的」。
該文引起許多過來人的回應，紛紛分享發生在自己身上的不幸故事「安慰你一下，我少了兩千，當天的班直接變免費勞工～」、「我做了半年，今天也不知道為什麼少了500」、「之前過年跟老闆的兒子還有他女朋友三人一起上班，我在裡面補貨，隔天說少2600三個人一起平分」、「超商少錢很正常，畢竟現在規定要做的事越來越多，一忙起來怎麼少的也不記得了，只能下次再多注意一點。 就算是做很久的也不一定能夠不少錢，每次交班都很忐忑希望看到的短溢是正負0」。
有熱心網友幫原PO分析少錢原因，「1.找錯錢 2.換錢換錯 3.存到錢包後還找錢（不要說沒有，有遇到） 4.發票沒作廢 5.開機台前零佣金留錯」，有顧客則表示「我都用電子支付減少店員的困擾⋯⋯」。（編輯：李惠婷）