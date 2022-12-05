南韓逆轉葡萄牙！啤酒廣告神預言 球員背號+比數全命中
2022卡達世界足球盃日前踢完所有小組賽事，其中在H組小組賽最後一輪賽事當中，韓國背負輸不得的壓力，終場以2：1逆轉葡萄牙，寫下神奇逆轉勝的戰績。然而，賽後就有網友發現，一支在世界盃開踢前就公開的啤酒廣告竟精準預測這場比賽的比數，更誇張的是就連傳球跟射門的球員背號都如出一徹，引起廣大討論。
編輯中心/綜合報導
綜合韓媒報導，CASS啤酒10月27日釋出這支30秒廣告，可見該公司應景世足盃，推出限定包裝的啤酒，上頭印著各種數字，就像是球員的背號一般，然而廣告中，球評正在轉播球賽，表示「希望這次世界盃也和2002年一樣」緊接著球傳給王牌7號後，7號啤酒一路越過許多人，接著出現2瓶1號啤酒碰杯，代表此時球已經由7號傳給11號。
畫面一轉場，桌面上擺著1：1平局的比數畫面，一群觀眾正緊張的盯著比賽，男子開口問「會和局嗎？」女子則果斷回應「不！我覺得會贏」隨即將瓶身翻轉，比數出現2：1的畫面，下面鏡頭切換，就有球員射門成功，讓群眾嗨到不行。
然而離奇的是，在2日H組小組賽最後一輪賽事中，即便一開始葡萄牙在開賽沒多久就搶進一球，隨後在第16分鐘也還以顏色，比數來到1：1平手，在下半場韓國發起攻勢，靠著7號孫興慜的「穿襠神助攻」傳給替補上場的11號黃喜燦，由黃喜燦在門前起腳破門，最終以2：1驚奇逆轉勝，該戰讓全韓國網友沸騰，也讓韓國順利挺進16強淘汰賽。
而由於該啤酒廣告，精準預言該場比數，甚至連致勝的關鍵球員號碼都與啤酒瓶相符，引起不少網友朝聖表示「這群瘋子！居然能猜中這個！」、「這廣告企劃肯定是要升官的、「一個月前預言的CASS行銷團隊，你們是預言書」、「太誇張了....這真的是值得好好嘉許的一支好廣告啊！」（編輯：張嘉哲）