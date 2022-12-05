12星座一週運勢出爐！巨蟹財運愛情全旺爆　這位小心破財

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對於自己渴望追求的目標，表現專注的態度，讓周遭的朋友也感受到你的企圖心。貴人運佳，這些人可以幫助你完成你的夢想。至於愛情運勢也是非常強烈的，必須改變以往只是玩玩或是三分鐘熱度的愛情態度，決定用一種認真負責的心情來面對即將出現的情人，建議單身者留意身旁年紀略長對象。
金牛座：
你像個拚命三郎，活力與熱情是朋友對你的形容詞，對於朋友遭遇到了麻煩，你不斷的給予意見和協助，體貼、溫暖的個性，贏得對方的友誼與信任。交朋友你來者不拒，答應朋友的事情記得要兌現承諾，不然會讓朋友覺得，你只是說說而已，並沒有把對方放在最重要位置。至於愛情運勢，與情人的關係進入到冷靜期，如果沒有住在一起，兩人的熱情本周會稍稍降溫。
雙子座：
運勢平平，不好不壞，要注意交通安全與旅行中的意外發生。如果計畫外出旅行，請務必記得買保險以免發生受傷意外。最近工作中有一些莫明壓力一直圍繞在生活的四周，對於現狀你很想突破，可是似乎就是缺少一點運氣與勇氣和決心。對於新戀情沒有十足把握，建議先選擇旁觀或是冷靜相處。
巨蟹座：
歲末之際，展望2023年，對未來表現出活力充沛的精神態度，創業計畫胸有成竹。本周金錢運勢進入收穫期，投資運佳，也可以兼差賺點零用錢，至於愛情運勢，想戀愛的衝動是非常強烈的，建議你注意身邊風象星座、水象星座的物件，將是你期待的新桃花。想要遠行旅遊的朋友，可以積極安排接下來的行程。。
獅子座：
和情人的關係依然緊張，原因是兩人一見面就想吵架，要你們兩個人耐心的溝通與聊天，恐怕比登天還難。此外，本周請注意免疫系統的防護和修復能力以及關節骨骼的健康，你的健康運勢似乎比較弱，建議你，如果有機會的話，和家人一起去旅遊，藉由旅行放鬆你的筋骨，多呼吸新鮮空氣，可以在自然沒有壓力的環境中修復身體能量。
處女座：
陷入愛情困擾，與情人糾葛和難解的愛情習題，似乎是前世就曾經折磨過你們彼此雙方，如果在這一世還學不會溝通與原諒，那麼這種宿命的愛情考驗未來仍將會以不同型態或模式考驗著彼此的心。進入年末就是金錢運勢、工作運勢壓力大的時刻，建議你回歸正常的作息與生活，不要為了一些心情挫折，鑽牛角尖。
天秤座：
桃花能量非常強大，新認識的異性朋友，都有可能跟你成為未來的戀愛對象。除了愛情的好運之外，你也開始認真思考，是不是可以藉由兼職來賺零用錢或是生活費，還好這時候會有貴人出現，可以發揮你的才華與天份。建議在聖誕節和跨年前可以安排一次旅行，你將感受到各地準備聖誕節和跨年的歡樂氣氛。
天蠍座：
好好思考未來的人生規劃，無論是想懷孕、想結婚或是要創業的朋友，都應該勇敢面對新挑戰和轉機，所謂時來運轉，堅持好運就會出現。此外，年底前有可能發生破財的問題。建議你面對網路商城聖誕節和跨年特賣活動還是稍微克制一下購物與消費的衝動，以免破財。此外最近健康運下滑，也要小心感冒發燒。
射手座：
單身的朋友，心情有點悶悶不樂，原因最近發現自己介入一段不能公開的秘密關係。對方可能還是已婚人士，這種已經陷入愛情迷惘的狀態，讓你非常傷心。已婚的朋友，該注意夫妻雙方的溝通和誠信問題，最近如果誰有長時間的出差或是派駐在外，會讓彼此都緊張兮兮，互相查勤。已婚者請遵守婚姻承諾。
摩羯座：
單身的朋友，最近真是桃花大奔放，各種戀愛的類型和選擇機會有如到超市買菜，各種類型、不同職業的對象任君挑選。不過在戀愛運大旺的時候，或多或少會懷念起舊情人的好，你會拿新歡和舊愛在各方面進行比較，這一點讓你有點自討沒趣。已婚的朋友，這是一個精神出軌的時刻，你除了想要穩定的家庭之外，也動了想嘗嘗戀愛新鮮感的歪腦筋。
水瓶座：
單身的朋友，感情有點不太樂觀，最主要是生活和工作的壓力讓你無暇去經營自己的戀愛和幸福，也只能看看能否遇到主動對自己好的物件，期待有場戀愛邂逅。已婚的朋友，這是一個互相不信任，彼此都懷疑對方可能出軌與不忠的尷尬狀況。建議你，不管真相如何，絕對不要口出惡言。
雙魚座：
單身的朋友，戀情有點不太靈光，因為你的一片熱忱被當成雞肋可有可無。這種不被重視的感覺，讓你心靈小小受傷，也可能不再等待，決定放棄對方。已婚的朋友，這是一個婚姻中出現情敵與巨大危機的時刻，所謂的七年之癢已經有明顯的跡象。特別提醒你，絕對不要吵架，否則再難挽回。（編輯：賴禹妡）
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