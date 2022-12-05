愛吃鍋嗎？蝦皮雙12領免運券　再抽築間火鍋1年免費吃

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今(5)日起至12/12領全站0元起免運券，即可獲得「築間幸褔鍋物1年份免費吃」抽獎資格。且12/12前可用 2蝦幣獲得燒肉 Smile 9選1電子兌換券、築間9選1電子兌換券，用1蝦幣就有機會免費嘗鮮「多蝦蜊歡聚鍋」，12/12當天下單玩寶箱遊戲，除了抽蝦皮購物X築間聯名「多蝦蜊歡聚鍋」、築間9選1電子兌換券外，再加碼抽夏慕尼四人歡聚餐券。12/6中午12點至13點觀看1想不到直播，或於即日起至12/10參與金多蝦年度大賞投票活動，就有機會抽中築間9選1電子兌換券，觀看1想不到直播或12/11的跨夜直播再加碼抽免費聯名鍋！
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即日起至12/11於築間餐飲集團旗下築間幸褔鍋物以及燒肉Smile消費，點數加碼多送20%。12/12 當天於門市消費，築間、燒肉Smile點數加碼多送 40 ％。購買蝦皮購物X築間聯名「多蝦蜊歡聚鍋」加送一張築間9選1電子兌換券。消費滿3,000元送刮刮卡，免費抽蝦皮購物全站優惠券，最高折千元。
根據蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，時序進到年底，防疫政策逐漸鬆綁，預料民眾聚餐的機會大增，其中「吃鍋」更是民眾聚餐首選，今年雙12期間攜手築間餐飲集團推出1年份火鍋免費吃大獎。築間餐飲集團董事長特助莊秀雯指出：自疫情緩和以來，築間餐飲集團業績已觀察到明顯成長，年增率預計上看5成。