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愛吃鍋嗎？蝦皮雙12領免運券　再抽築間火鍋1年免費吃

▲力拼雙12買氣，蝦皮與築間跨界合作，12/12前領取蝦皮免運券，就有機會抽中築間幸福鍋物一年份免費吃大獎。(圖／記者周淑萍攝)
▲力拼雙12買氣，蝦皮與築間跨界合作，12/12前領取蝦皮免運券，就有機會抽中築間幸福鍋物一年份免費吃大獎。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

年底最後一波大型購物節雙12檔期即將進入正檔，蝦皮購物這次拼了，攜手築間餐飲集團推出聯名鍋物「多蝦蜊歡聚鍋套餐」，於即日起在築間餐廳開賣，而蝦皮為滿足無鍋不歡的饕客，即日起到12/12當天，只要提前領取全站0元起免運券，就有機會抽築間幸福鍋物1年份免費吃大獎。

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據《食力》2022年調查，平均有85.6%的受訪者每個月至少會吃一次火鍋，33.4%的受訪者更是週週吃！在蝦皮購物站上數據觀察，每到年末之際火鍋湯底買氣較平日成長至少6成！看準入冬吃鍋旺季以及台灣人熱愛火鍋的特性，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手築間餐飲集團聯名打造「多蝦蜊歡聚鍋套餐」搶攻火鍋商機，為更加滿足無鍋不歡的饕客，只要提前領取免運券，就可抽築間幸福鍋物一年份免費吃大獎。

線上活動

今(5)日起至12/12領全站0元起免運券，即可獲得「築間幸褔鍋物1年份免費吃」抽獎資格。且12/12前可用 2蝦幣獲得燒肉 Smile 9選1電子兌換券、築間9選1電子兌換券，用1蝦幣就有機會免費嘗鮮「多蝦蜊歡聚鍋」，12/12當天下單玩寶箱遊戲，除了抽蝦皮購物X築間聯名「多蝦蜊歡聚鍋」、築間9選1電子兌換券外，再加碼抽夏慕尼四人歡聚餐券。12/6中午12點至13點觀看1想不到直播，或於即日起至12/10參與金多蝦年度大賞投票活動，就有機會抽中築間9選1電子兌換券，觀看1想不到直播或12/11的跨夜直播再加碼抽免費聯名鍋！

線下實體活動

即日起至12/11於築間餐飲集團旗下築間幸褔鍋物以及燒肉Smile消費，點數加碼多送20%。12/12 當天於門市消費，築間、燒肉Smile點數加碼多送 40 ％。購買蝦皮購物X築間聯名「多蝦蜊歡聚鍋」加送一張築間9選1電子兌換券。消費滿3,000元送刮刮卡，免費抽蝦皮購物全站優惠券，最高折千元。

根據蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，時序進到年底，防疫政策逐漸鬆綁，預料民眾聚餐的機會大增，其中「吃鍋」更是民眾聚餐首選，今年雙12期間攜手築間餐飲集團推出1年份火鍋免費吃大獎。築間餐飲集團董事長特助莊秀雯指出：自疫情緩和以來，築間餐飲集團業績已觀察到明顯成長，年增率預計上看5成。

▲蝦皮與築間合作。(圖／記者周淑萍攝)
▲蝦皮為滿足無鍋不歡的饕客，只要在12/12前領取免運券，就有機會抽中築間幸福鍋物一年份免費吃大獎。(圖／記者周淑萍攝)
▲蝦皮與築間合作。(圖／記者周淑萍攝)
▲蝦皮攜手築間餐飲集團推出聯名鍋物「多蝦蜊歡聚鍋套餐」。(圖／記者周淑萍攝)

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