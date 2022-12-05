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一偷再偷！裝監視器仍照偷菜　農民心累崩潰喊：良心呢？

▲鹿港一名農民一週內兩度被偷菜，讓他直呼心好累（圖／翻攝自爆怨公社）
▲鹿港一名農民一週內兩度被偷菜，讓他直呼心好累（圖／翻攝自爆怨公社）

編輯中心／綜合報導

一名菜農在臉書社團上發文抱怨「偷菜賊橫行」，指出他在店外頭賣的高麗菜被偷走，而且還已經是這禮拜第二次被偷，「有裝監視器照也沒有再怕一偷再偷」，讓他直呼「現在菜價這麼便宜有需要偷嗎？到底是有多窮啦」，最後更崩潰苦喊心好累，引發網友熱論。

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菜農在爆怨公社上喊衰表示「一天遭小偷兩次光顧衰到爆」，指出自己在店外販賣的高麗菜一個禮拜已經被偷了兩次，還說有裝監視器照也沒有再怕一偷再偷，更他傻眼的是「我下午在自家田邊賣菜，只是下田工作不到半小時上來，就發現我採起來擺桌子上要賣的高麗菜大.頭菜居然又被偷」，讓他不禁直呼「現在菜價這麼便宜有需要偷嗎？」、「到底是多窮啦！」。

該名菜農有說，菜便宜沒人要、被老天爺收走他都沒有怨言，但偷他的菜讓他非常無言疑惑「整個鹿港偷菜賊橫行？」，最後更直呼「良心是被狗啃走了是不是？心好累」。

▲網友們認為便當配菜中，「高麗菜」是最好吃的配菜。（示意圖／取自unsplash）
▲高麗菜近日因為天氣熱，提前價崩。（示意圖／取自unsplash）
此文一出，不少網友也紛紛留言表示「高麗菜之類又因為天氣熱，提前價崩，還被偷真的很心寒...」、「前兩天還看到自採收1顆10塊這種價錢小偷也下得去手？」、「已經10元還是有人想偷，不用錢的最好吃」、「都賠本賣的價錢了還要偷！」、「菜農真的辛苦，偷菜的人實在很惡質，不是價格的問題，而是掠奪別人的勞動成果」，有網友也建議「先把監視器畫面列印出來，張貼在被偷的地點提醒別再偷了，再偷就持證據報警」。（編輯：林莞茜）

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