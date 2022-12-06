LINE貼圖殺到爆！「10款貼圖只要6元」　卡娜赫拉超可愛

YouTube怪廣告一堆超煩！簡單3招秒擋掉　內行用過回不去

▲YouTube已經成為當今不可或缺的重要影音平台，用戶數量相當多，影片類型更是琳瑯滿目。（示意圖／取自unsplash）
▲YouTube已經成為當今不可或缺的重要影音平台，用戶數量相當多，影片類型更是琳瑯滿目。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

相信有在看YouTube的人都知道，屢屢影片看到正精彩的時候，就會開始播許多的廣告，有些時候還是自己不感興趣或是厭惡的廣告，還不得不看完它，影片才能繼續。然而事實上，就有三種方法可以擋到許多煩人的廣告或者完全沒興趣的廣告，用戶如果有此困擾都可以試試看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、正在播出自己不喜歡的廣告！選擇屏蔽減少出現

如果影片看到一半跳出自己毫無興趣或者不喜歡的廣告，可以在廣告播出的秒數旁邊，會出現一個「i字符號」，點選之後會跳出「關於此廣告」的頁面，接著有選項可以讓用戶能「停止顯示此廣告」或「舉報此廣告」，如果點選「停止顯示此廣告」則會進一步跳出確認通知寫著「Google應該不會再顯示此廣告，但您可能會看到此廣告主的其他廣告」至少自己不喜歡的廣告就不會高頻率出現。

▲看到不喜歡的廣告，可以點選廣告時間旁邊的「i字符號」以後續設定。（圖/翻攝YouTube）
▲看到不喜歡的廣告，可以點選廣告時間旁邊的「i字符號」以後續設定。（圖/翻攝YouTube）
二、提前防範！討人厭的廣告直接Out

如果不想當下看到不喜歡的廣告才處置，用戶可以透過Google的「我的廣告中心」，提前進行設定，裡面除了能選擇「希望被推薦」的廣告主題之外，也可以設定許多敏感的內容，例如包括約會交友、酒精飲料、減重都是YouTube常見的廣告類型，用戶可以按照自己的喜好來設定，減少那些討厭的廣告出現。

▲
▲用戶也可以在Google的「我的廣告中心」中刪減討厭的廣告類型。（圖/翻攝Google）
三、沒有後患！訂閱YouTube Premium

其中最強大的就是訂閱YouTube Premium，上述兩種方法大致都是排除「不想看到的廣告類型」，並不能完全避開廣告的干擾，但花小錢訂閱YouTube Premium，直接沒有任何廣告，看影片也不用害怕再被打斷了！過去此功能推出後，不少使用過的用戶都紛紛表示「YouTube Premium用過回不去....現在廣告真的超煩的」、「YouTube Premium真的超好用，用過真的回不去」。（編輯：張嘉哲）

健身女穿瑜珈褲狂被看傻眼！眾人竟喊正常　認了真實理由

老饕看清楚了！麥當勞「飲料容量」公開　店員承認吵很大

好市多門口「神級功能」曝光！他實測嚇壞　員工出面解答

大S「買具俊曄鞋」刷汪小菲卡！網抓包協議1點：其實合理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀