YouTube怪廣告一堆超煩！簡單3招秒擋掉　內行用過回不去

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如果影片看到一半跳出自己毫無興趣或者不喜歡的廣告，可以在廣告播出的秒數旁邊，會出現一個「i字符號」，點選之後會跳出「關於此廣告」的頁面，接著有選項可以讓用戶能「停止顯示此廣告」或「舉報此廣告」，如果點選「停止顯示此廣告」則會進一步跳出確認通知寫著「Google應該不會再顯示此廣告，但您可能會看到此廣告主的其他廣告」至少自己不喜歡的廣告就不會高頻率出現。
二、提前防範！討人厭的廣告直接Out
如果不想當下看到不喜歡的廣告才處置，用戶可以透過Google的「我的廣告中心」，提前進行設定，裡面除了能選擇「希望被推薦」的廣告主題之外，也可以設定許多敏感的內容，例如包括約會交友、酒精飲料、減重都是YouTube常見的廣告類型，用戶可以按照自己的喜好來設定，減少那些討厭的廣告出現。
三、沒有後患！訂閱YouTube Premium
其中最強大的就是訂閱YouTube Premium，上述兩種方法大致都是排除「不想看到的廣告類型」，並不能完全避開廣告的干擾，但花小錢訂閱YouTube Premium，直接沒有任何廣告，看影片也不用害怕再被打斷了！過去此功能推出後，不少使用過的用戶都紛紛表示「YouTube Premium用過回不去....現在廣告真的超煩的」、「YouTube Premium真的超好用，用過真的回不去」。（編輯：張嘉哲）