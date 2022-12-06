日本晉8強夢碎！內行揭「致命關鍵」　一日球迷都看懂了

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最終進到本屆第一場12碼球PK大戰，沒想到日本包括第一點南野拓實、第二點三笘薰、第四點吉田麻也全被克國門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）擋下，僅有淺野拓磨進球；克羅埃西亞則除了第三點利瓦賈（Marko Livaja）中柱，其餘三點全部踢進，PK大戰終局以3：1結束比賽，由克羅埃西亞晉級8強，日本挺進8強夢碎，現場球員、粉絲哭成一片。
不過賽程結束之後，不少球迷紛紛在PTT貼文指出「我本身是一日跟風球迷啦....雖然看的球賽不多，但好像還是第一次看到PK戰四球被擋三球的，想請問這是很常見的狀況？是我足球看太少見怪了？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的很扯....四球被擋三球幾乎不可能」、「應該是世界盃最爛12碼PK賽了吧」、「都到世足進16強的強度，PK踢成這樣，真的讓人跌破眼鏡」、「前兩球真的看不下去....很尬」、「第一次看到PK前四被擋三 +1」、「擋1球正常，擋2球很神，擋3球不要怪別人實力太強，是真的自己隊太差」。
事實上，這並不是日本隊第一次在世界盃進行PK賽，上回是在2010年南非世界盃16強賽，面對巴拉圭0比0進入PK決勝，駒野友一在第3點踢中門楣彈出，巴拉圭則是5點全進勝出，有過兩次在PK大賽落敗經驗，顯然在PK賽的籌備，各界認為日本隊應該還要再加把勁。（編輯：張嘉哲）