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日本晉8強夢碎！內行揭「致命關鍵」　一日球迷都看懂了

▲日本5日晚間對上上屆亞軍克羅埃西亞，結果在最後PK賽輸掉，晉級8強夢碎。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本5日晚間對上上屆亞軍克羅埃西亞，結果在最後PK賽輸掉，晉級8強夢碎。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022卡達世界盃已經進入到16強的賽事，上屆以黑馬之姿奪下亞軍的克羅埃西亞，5日晚間11點出戰在本屆驚奇壓制德國、西班牙的日本。日本雖然在上半場率先進球，不過下半場克羅埃西亞追平比數，一路糾纏到延長賽都無結果，最終進行12碼球PK大戰，不料，原以為是五五開局面，但日本上場四人，就有三人點球遭擋下，前進8強夢碎。

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回顧本場賽事，前期克羅埃西亞攻勢猛烈，多次射門都未果，然而雙方僵持到第43分鐘，日本利用角球機會打破僵局，堂安律右路傳中，光頭造型的前田大然替藍武士率先搶進一球；不過在下半場，洛夫（Dejan Lovren）精彩的45度角傳中，克羅埃西亞當家前鋒佩里西奇頭槌（Ivan Perisic）破門得分，比數追成1：1平手，不過最後直到正規賽、延長賽都結束，雙方仍未分出高下。

最終進到本屆第一場12碼球PK大戰，沒想到日本包括第一點南野拓實、第二點三笘薰、第四點吉田麻也全被克國門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）擋下，僅有淺野拓磨進球；克羅埃西亞則除了第三點利瓦賈（Marko Livaja）中柱，其餘三點全部踢進，PK大戰終局以3：1結束比賽，由克羅埃西亞晉級8強，日本挺進8強夢碎，現場球員、粉絲哭成一片。

▲克羅埃西亞PK贏球，日本隊南野拓實淚崩。（圖／美聯社／達志影像）
▲克羅埃西亞PK贏球，日本隊南野拓實淚崩。（圖／美聯社／達志影像）
不過賽程結束之後，不少球迷紛紛在PTT貼文指出「我本身是一日跟風球迷啦....雖然看的球賽不多，但好像還是第一次看到PK戰四球被擋三球的，想請問這是很常見的狀況？是我足球看太少見怪了？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「真的很扯....四球被擋三球幾乎不可能」、「應該是世界盃最爛12碼PK賽了吧」、「都到世足進16強的強度，PK踢成這樣，真的讓人跌破眼鏡」、「前兩球真的看不下去....很尬」、「第一次看到PK前四被擋三 +1」、「擋1球正常，擋2球很神，擋3球不要怪別人實力太強，是真的自己隊太差」。

▲日本再度於PK大戰落敗，晉級8強夢碎。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本再度於PK大戰落敗，晉級8強夢碎。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，這並不是日本隊第一次在世界盃進行PK賽，上回是在2010年南非世界盃16強賽，面對巴拉圭0比0進入PK決勝，駒野友一在第3點踢中門楣彈出，巴拉圭則是5點全進勝出，有過兩次在PK大賽落敗經驗，顯然在PK賽的籌備，各界認為日本隊應該還要再加把勁。（編輯：張嘉哲）

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