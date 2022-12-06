大學生最後悔就讀「10大科系」排行曝！這系占87%搶第一
大學就讀的科系相當重要，不僅對未來職涯規劃有著一定的關係，更對往後人生發展有所影響。不過人生不能重來，也有許多大學生畢業之後，才對自己當初的選擇感到後悔。美國求職網站「ZipRecruiter」就發佈了最新調查報告，有高達44%的應屆畢業生對自己主修的科系感到後悔，其中新聞系的畢業生後悔比例達到87%最高。
編輯中心/綜合報導
根據《CNBC》報導，ZipRecruiter公開了一份針對超過1500位大學畢業生的調查報告，發現有高達44%的應屆畢業生對自己主修的科系感到後悔，其中「後悔比例」最高的10大科系依序是新聞系87%居冠，其次為社會學72%、人文通識相關72%、傳播學64%、教育學61%、行銷管理與研究60%、醫療與臨床協助58%、政治學與政治政策56%、生物學52%、英語和文學52%。
而相反，認為重來一次仍為選讀同樣科系的「不後悔比例」，最高的10大科系依序是電腦資訊科學72%、犯罪學72%、工程學71%、護理69%、健康67%、商業經營管理66%、金融66%、心理學65%、營建工程65%及人力資源管理58%。
對於這樣的調查結果，ZipRecruiter的經濟學家布柏（Sinem Buber）認為，這說明薪資報酬仍然是最重要的考量，你可以為了興趣選擇主修科系，但是未來的職涯發展則成為是否會後悔的關鍵，尤其在人們普遍開始擔心經濟衰退的現在，工作保障就變得越來越重要。（編輯：倪浩軒）