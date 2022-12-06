運彩買巴西、克羅埃西亞贏爽翻！獎金突歸零　原因他愣爆

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不過貼文曝光後，不少網友紛紛回應「..........你這張沒中吧？克羅埃西亞昨天跟日本在延長賽前是踢和喔」、「笑死，果真是一日球迷，16強賽只有正規賽定輸贏，克羅埃西亞跟日本是PK大戰才分勝負，你這張是廢紙」、「不忍告訴你，你這張是廢紙....」、「尷尬了，五百元飛了，這張沒中」、「哈哈哈想到我第一次買也是串兩關，結果第一關也是這樣還以為有中，彩券行說沒有」。
而事實上，世界盃足球賽進入16強賽事之後，運彩投注規則部分「僅計算到正規賽和傷停補時時間的比數結果」！後面延長賽、PK大賽都不會列入，彩迷一定要特別注意該規則，以昨日克羅埃西亞大戰日本來看，在正規賽與傷停補時中，最終兩隊是1：1和局，雖然最後克羅埃西亞在PK大賽獲勝，但運彩並不列入計算，也就是說，昨日如果是投注該場比賽勝負的人，只有「和局」的人才有中獎。
而該網友串關第二關巴西雖然血洗南韓確實過關，但第一關因為運彩規則緣故，其實應當是「和局」，但該網友下注「克羅埃西亞不讓分勝」，意即第一關就沒過，獎金瞬間小賺變成歸零，得知真相後，也讓原PO傻眼的說「真的是太搞笑了...還是先去研究運彩規則好了，我都替我自己感到尷尬XD」。（編輯：張嘉哲）