曾排隊瘋搶！「爆紅1美食」消失了 網狂嘆可惜：超好吃
社會上時常出現一陣流行風潮，引起民眾跟風，近日就有一名網友列舉「那些年爆紅，現在卻過氣的東西」，分別有雷神巧克力、胖老爹及髒髒包，貼文曝光後，不少人一看到髒髒包，立馬被引爆共鳴，紛紛懷念直呼：「髒髒包好吃，都買不到了很可惜！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，她以「那些年爆紅，現在卻過氣的東西」為題，表示之前曾經流行過雷神巧克力，當時大家都去7-11瘋搶，連團購都是在買這個，接著是胖老爹，之前爆紅時去買都一定要先用電話訂，不然人一多就常常要在現場等1個小時以上，「雖然現在很偶爾還會去吃，但人潮已經不如當年盛況了」。
原PO最後指出，第3個曾經爆紅的食物為髒髒包，就是在麵包外頭裹上大量巧克力粉，吃到最後會滿嘴都沾上粉，但她個人沒吃過，因為感覺吃起來很麻煩，只是在麵包店或甜點店常看到，對此她也好奇問：「還有哪些當年爆紅現在卻已經過期的東西呢？」
貼文一出，網友紛紛留言點名，「義美厚奶茶」、「清玉翡翠檸檬，那時候展店速度超誇張快」、「漸層飲料，有一陣子都會自己做」、「蝶豆花」、「葡式蛋撻，最近的就廖老大吧」、「好奇生吐司現在還紅嗎」、「蛋撻起落超快速」、「蛋撻店，之前走沒幾步就一間，現在幾乎全關了」。
另外，也有不少網友勾起對髒髒包的回憶，懷念直呼，「髒髒包倒是真的沒看到」、「現在要去哪裡吃髒髒包」、「好想念髒髒包」、「我還是好想吃髒髒包唷」、「髒髒包好吃，都買不到了很可惜」。（編輯：賴禹妡）