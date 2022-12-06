日本PK遭血洗！隊長跪地痛哭 愛女「上前擦眼淚」超暖心
2022卡達世界盃已經進入到16強的賽事，上屆以黑馬之姿奪下亞軍的克羅埃西亞，5日晚間11點出戰在本屆驚奇壓制德國、西班牙的日本。日本雖然上半場率先破網，但下半場克國攻回一分，雙方戰到PK大賽才分出勝負，日本最後12碼球表現不理想落敗，無緣晉級8強，賽後球迷、球員全部哭成一片。然而日本隊長吉田麻也跪地痛哭時，其愛女走上賽場給予父親，畫面讓人看了十分溫馨。
編輯中心/綜合報導
日本隊在本場賽事當中，在上半場就率先搶進一球，不過下半場被克國一記頭槌破門得分，比分追平，兩隊最後直到正規賽、延長賽都結束，雙方仍未分出高下，最終以12碼球PK，結果日本隊表現不盡理想，四人上場三點被克國門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）擋下，其中負責第四點的日本隊長吉田麻也相當自責，賽後也跪地痛哭。
不過就有畫面捕捉到，吉田麻也跪地崩潰之時，他的三個孩子紛紛走上前安慰，其中一名女兒見父親落淚還伸手為他擦去淚水，讓人看了大為感動，全場球迷也跟著吶喊，為日本隊在本屆賽事上精湛表現喝采。
事實上，現年34歲的吉田麻也目前效力於德國沙爾克04，是日本男足主力後衛，生涯已經為日本隊出賽多達122場，本屆賽事很可能是他生涯最後一次在世界盃舞台亮相，可惜未能帶領隊伍晉級8強，難掩失落之情。他在賽後接受訪問時提到「每天為了打破這堵牆（指晉級8強），這4年來我嘗試了各式各樣的事情，但最終沒有得到任何結果讓人沮喪。」顯見其低落的心情。（編輯：張嘉哲）