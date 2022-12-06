2023「12生肖」運勢曝！這位事業起飛　留守、跳槽都賺爆

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子鼠卯兔相刑，代表家中長幼容易出現嫌隙，溝通不良，容易吵架，導致親子不和睦，家庭成員糾紛多。 2023年家中的長輩將帶給你許多無形及有形的壓力。而你自身在高壓的環境下，脾氣也相對變得比較暴躁，無形之中增加你的人際關係紛擾、生活中是非瑣事不斷，嚴重的甚至涉及官非，各種不順令你感到疲於奔命、應接不暇。好在，有福德星相助，2023年貴人不少，遇到困難都能化險為夷。
生肖牛【穩】：地位提升，出眾的一年
2023年生肖牛在整體運勢上算是出色的一年，事業與財運上有「八座」、「偏官」吉星幫襯，想要升官加薪則要主動出擊、積極進取，會有不錯的成績出現，而事業上的良好表現，則會化為實質的錢財來到你的身邊。惟今年不宜大動作進行投資，或是有其他高風險的理財行為，容易破財導致債台高築，宜制定儲蓄計劃為佳。愛情方面較為失色，感情運程一般，若想脫單得要慢慢來，與身邊的異性朋友建立長久情誼，如有對你特別積極的異性出現，則要小心對方是否另有目的。健康方面，身體各方面都大致健康，只要注意不要因為一時情緒爆發導致暴飲暴食，進而傷害身體健康，得不償失。
生肖虎【花】：露水姻緣，誘惑的一年
生肖虎在2023年整體運勢有「咸池桃花」照拂，人緣桃花大好，有助於事業及財運的發展，加上吉星「陌越」也來相助，今年只要好好把握人際關係上的拿捏，多出入可以結識人脈的場合聚會，有助於你的事業發展。如果現在有穩定的關係，這段關係能在你的事業上出一把力，同時，也會為你帶來錢財，惟錢包、信用卡有可能遺失，出外要小心遺漏。單身者在感情方面，大多會遇見露水姻緣，僅僅只是約會、吃飯、甚至是肉體關係，如果無心與對方穩定交往，則要與對方先講明白，雙方若能達到共識則皆大歡喜，避免日後落人口實則破壞未來即將到來的良緣。
生肖兔【悲】：悲觀負面，太歲的一年
2023年的生肖兔正逢本命年，整體運勢亦喜亦憂。事業與財運方面，有機會升官加薪，並且獲得口碑及聲望。今年適合凡事事必躬親有助於事業大放光彩，學業也易金榜題名獲取功名。惟今年事業上的人際關係不宜過度強勢，放軟身段才有後路。感情方面最好與剛認識的異性慢慢來，互相認識有一定的程度再決定是否要在一起，否則感情來得快、去得也快。身體健康則要多注意，時常接觸大自然放鬆身心、保養身體。整年適合散心、捐血、洗牙、行善積德緩和本命年所帶來的衝擊。
生肖龍【變】：人際生變，糾紛的一年
辰龍卯兔相害，所謂「害」就是犯小人的意思，要提防被身處暗處的小人迫害，無論在工作職場還是朋友之間的互動，就需要格外的謹慎小心。有時候不是自己犯錯，但是卻因為跟朋友往來互動密切而背了黑鍋，或是遭受池魚之殃，所以生肖屬龍的朋友在2023年交朋友時一定要特別注意對方的人品。此外，出外時要注意交通安全，容易犯車關，健康上也容易小病不斷。所幸有太陽吉星來照看，你的男性貴人頗多，可以多向他們請益。
生肖蛇【動】：驛馬奔馳，奔波的一年
2023年對於生肖蛇來說，沒有太多大起大落、是非紛爭，是心境上相對平靜的一年，有益於全力衝刺在事業上，而今年正好是生肖蛇的驛馬年，由於事業的緣故，會常有機會出差、到處走動，甚至是搬遷到異地久居一段時間，整體名聲有望提升，隨後也會帶來錢財。故今年若有外派機會，千萬要把握住，別因為外派地點太遠或是有其他緣故而失去良機，今年的運勢宜流動、不固守為佳。感情方面，如有穩定交往的對象，建議可時常陪同出差或是到心儀的地點旅遊，藉由旅程細節多加了解彼此。單身者可能會因為獨自一人在異地，而寂寞上心頭，建議有空閒時多出外走訪異地風景，有機會結識異性發展戀情。
生肖馬【喜】：天喜桃花，粉色的一年
生肖馬在2023年是與本命年相破之年，事業、金錢、感情與健康各方面容易出現破壞與損害。平常處事不要太過高調、謹言慎行，引人猜忌關注，避免捲入倒霉事、甚至牢獄之災。事業如遇波折是非，則有吉星緩解、化險為夷。金錢方面容易留不住財，平時就應養成儲蓄習慣、未雨綢繆。感情有機會遇見良緣，惟容易遭第三者插足。保持良好健康習慣、定時健康檢查確保健康狀況無虞。
生肖羊【合】：太歲三合，順利的一年
生肖羊在2023年正值與太歲相合的一年，整體發展順利無憂。惟要注意突如其來的是非與小人，幸好得「天解」轉化，遇事可以大事化小，小事化無。事業與財運方面得吉星「三台」照臨，從商者或自行創業會有不錯的成績，財運則來自正財的收入。如果你是為人打工，很有可能會獲得意外之財。愛情方面，今年與太歲三合，如有正在交往的另一半，會逐漸穩定下來，單身者今年桃花大開，在農曆年後大有機會結識異性，相處融洽。健康方面，容易有血光之災，盡量避免使用鋒利物件，否則容易見血，心情方面則多接近大自然，開闊心境，促進身心健康。
生肖猴【解】：逢凶化吉，免災的一年
2023年申猴與卯兔暗合太歲，加上有地解星相助，讓你人緣極佳、貴人多多，每每遇到困難的時候，都會有貴人來協助你化解。尤其是在事業及感情上，2023年想自行創業，打造自己的品牌是非常適合的，你能在貴人的幫助下少走一點歪路，也能省下不少不必要的開支，走前人走過的路讓你事半功倍，希望你成功後也不要忘了多提攜後輩，將成功的範本繼續傳遞下去。感情方面，已經有另一半的人，能平順的交往，雖然偶爾有小風波，但溝通得當，都能一一化解。單身的人就需要藉助貴人的力量，多請身邊的人未你介紹對象，多交點朋友，對你脫單非常有幫助喔。健康方面，不要輕忽身體像你發出的求救訊號，雖然都是小病痛，但如果不及時治愈，拖久了也會落下病根喔。
生肖雞【耗】：力不從心，忙碌的一年
生肖雞在2023年與本命構成衝相，如果你已經習慣安穩的生活狀態，那麼今年你的運勢動盪，將會引領你開始踏出舒適圈。有可能會換房子、事業更動、感情或婚姻有變化、也可能是生活中多了新生兒需要照顧，以變化的型態因應2023的運勢。無論事業或財運方面，凡事量力而為、處事低調、避免有心人的算計。感情與健康都容易出現損耗、破壞，遇事請以平常心冷靜應對，別急著馬上回應而錯失應對良機。
生肖狗【圓】：貴人相助，晉升的一年
2023年戌狗卯兔為太歲相合，又有「龍德」、「紫薇」兩大貴人吉星來加持，是一個適合衝刺、發展的年份。受到吉星拱照，你的工作運如日中天，無論是想要自己創業或是跳槽都有利，即便留在原公司也可以升職加薪，收入暴增。你的領導或同事都是你的貴人，也在你遇到瓶頸時幫助你，只要你穩紮穩打的做事，就一定有所收穫。另外可以多參加公司聚會，會有人引薦貴人給你，讓你的運勢有更強勁的發展。感情方面，單身的人很難發展新戀情，因為你一整年都忙著開發事業，工作才剛有起色，讓你很難分身顧及兒女私情。有伴侶的人，要多多關心另一半，千萬不要讓對方覺得你不愛他了。健康方面，一整年都沒有什麼大問題，平時飲食正常、睡眠正常，就能平安度過2023喔。
生肖豬【平】：親力親為，堅強的一年
2023年亥豬卯兔為三合，但一顆吉星都沒有降臨在你身上，人緣不錯，但是想要更好，還是需要藉助你自己的力量，才能幫自己翻身。好在你平常人緣也還不錯，所以請求別人協助的時候，親友們都會毫不保留的助你一臂之力。工作方面，只要你肯做、肯努力，一分耕耘就能獲得一分收穫，不要急著想一步登天，今年適合穩紮穩打，先求順利在求完美。有創業想法的人可以先將計畫擬好，去請教成功案例，一定會比你自己埋頭苦幹來的快，也精準。感情方面，有另一半的人感情穩定，可以為兩人的生活中添加一點新的樂趣，讓每天都像初戀一樣。單身的人不要急著想脫單，機會不大，桃花質量也不優。健康方面，因為凡事都要親力親為，讓你壓力巨大，週末假期時能休息就休息，不要天天加班、熬夜，身體會吃不消喔。（編輯：賴禹妡）
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