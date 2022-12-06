名家論壇》蕭徐行／2024反中大魔神會再度發威嗎？

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2018年，寒流發威，蔡政府由於內政處置無方，經濟束手無策，搞得台灣民眾怒火沖天，這樣執政不力的結果就造成了該年地方選舉的大敗，甚至對於2020年能否保住政權搞得民進黨人士心虛志亂。許多政論家更斷言蔡政府會是憲政史上第一個無法完成連任的政權。
然而，人算不如天算，國民黨與共產黨救了蔡英文一命。國民黨在贏得選舉後，志得意滿、傲慢自大，為了總統大位與立法委員名額爭吵不已，搞得烏煙瘴氣，吃像難看，讓民眾更為鄙棄國民黨。此外，習近平則在2019年春天提出兩岸即刻共同協商「一國兩制台灣方案」的提議，引起台灣民眾的畏懼，接著在該年夏天起，與台灣脣齒相依的香港爆發了「反送中」運動風潮與暴亂，中共對於運動的爆發在香港採取強硬的封鎖圍堵手段，無疑讓與香港熟悉的台灣民眾對於中共產生強烈的反彈與不滿；反之，國民黨對於香港民眾所受災難卻始終無法強烈譴責抗議，甚至讓民眾認為國民黨應和中共的主張，狼狽為奸，終讓蔡英文大勝，連任總統，民進黨的立法委員也打下了漂亮的一仗，奪下了絕對多的席次。
雖然馬英九八年執政期間，台灣與中國大陸往來密切；然而，受到老國民黨反共教育的民眾基本上是對於中國沒有強烈好感，並保持距離地。台灣民眾長期以來習慣於台灣是個獨立政體的政治現實，再者，兩岸處於厥然不同的政治體制中，只要中國一直由共產黨獨裁主政，不能民主化，要台灣民眾接受統一本非易事，更別說「被」統一了。
台灣民眾對於中國的壞印象，從香港被整合進中國政體制中，一國兩制被整改為一國一制開始，就預示了台灣如果跟中國談統一的未來悲觀路途。中國軍機與軍艦不斷地迫近台灣，製造武力的威脅，習近平不顧輿論的反彈，打破慣例執意的第三任接任國家領導人，讓更屆感覺獨裁政權的起始；繼之，在過去兩年新冠疫情肆虐期間，中國政府為了實現「動態清零」採取嚴格的封鎖、限制與戕害人民自由的舉動，在選後爆發了1989年天安門事件後，首次的民眾暴亂事件「白紙運動」，這些粗暴的措施都讓台灣民眾對於中國政府的厭惡感高昇，對於兩岸交流甚至統一更加避之唯恐不及。
根據美麗島民調最新的數據顯示，台灣人民對於中國政府的好感度只有9.5%，惡感度則高達77.6%。至於台灣民眾對於兩岸未來走向的意見，包括維持現狀後獨立的廣義獨立者達42.5%，永遠維持現狀者為37.2%，維持現狀後統一的廣義統一者為20.3%，亦即支持兩岸政體「分離」的比例高達約80%。這樣偏向分離的意見看法，正是民進黨操縱「抗中保台」無往不利的主因，加上美國為了自身利益常常動員台灣民意陪他玩抗中牌，所以民進黨即使在這次地方選舉灰頭土臉，仍然認為民眾會在2024年以抗中保台之名投票給民進黨的根源。
可惜的是國民黨中仍有許多人始終看不透中共侵略佔領台灣的基本原則，仍然堅守已經過時的「九二共識」說法，認為只要順從扈從中共的「一個中國原則的九二共識」，兩岸才能和平，諸不知這樣犧牲主權的一中原則只是讓中共更為軟土深掘，咨意而為的做法。尤其「九二共識」經過民進黨的抹紅，在本土與年輕選民的心中，早已被視為向中共妥協的代名詞，如果仍再提出九二共識作為國民黨的基本主張，國民黨面臨敗選的機率自然很高。
白紙運動中，中共政府對待自己的人民採取粗暴的應對措施，都預示了和中國談論統一，同樣會面臨這樣人權與自由被剝奪的處境，這是民眾所畏懼的。在討厭共產黨的氛圍中，國民黨還不能找出讓台灣人民接受的親美和中以保台的新論述，那就不能怪民進黨再祭起「抗中保台」大魔神，重奪2024的政權了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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