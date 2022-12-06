愛莉莎莎賣萬華小屋「當天就售出」！眾狂讚房仲：太強了
人氣YouTuber愛莉莎莎憑藉精準的題材選擇及直言不諱的個性獲得大眾喜愛，其YT頻道擁有121萬訂閱數，高人氣帶來高收入，加上她本身也在多方拓展財源，不僅拍攝影片，還進軍團購、賣行銷課等面向，這也使她能在3年內買下雙北兩間房。近日她表示將搬離萬華，並於昨（5）日興奮分享：「我的萬華小屋，只委託給仲介一天內就賣出了」。
編輯中心/綜合報導
愛莉莎莎5日於IG發文，貼出自己與仲介、新屋主的合照，並用文字加註「我的萬華小屋，只委託給仲介一天內就賣出了」，並感謝新屋主讓她在一天內解決這件人生大事，並祝福「祝你在新家事事順遂，財源廣進、大吉大利、萬壽無疆、桃李滿天下、桃花朵朵開」。
貼文發出後引得3.2萬人按讚，網友驚喜表示「太強了吧！！」、「太狂房仲」、「如果我有錢就買了，還能跟莎莎合照」、「好的物件，價格合理，自然有緣人馬上出現」。
據悉，售出房屋是愛莉莎莎在2019年買下的萬華區10坪小套房，但因空間較小且800萬貸款已經繳得差不多，於是決定出售，並於雙北購入3房2衛2廳的新房，今年7月時也曾為「第二棟房子」拍片，愛莉莎莎透露，理想中新家將會裝潢成小巴黎風格，兼具現代及極簡。（編輯：李惠婷）