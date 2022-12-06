跨年想追第一道曙光？「1神器」必收：秒看你家日出時間
每到歲末年終，民眾最期待的活動除了聖誕節外，透過演唱會、煙火秀、追日出迎接新的一年更是不可或缺的元素，日前《NOWnews今日新聞》也根據中央氣象局計算，整理出各地「2022年最晚日落」和「2023年最早日出」的時間點；而為了讓民眾更能了解自己所處地的日出時間，台北市立天文館更製作了「2023年元旦曙光及日出地圖」，只要透過點擊線上地圖的方式，就可以自動精算出所選地點的精確曙光與日出時間，讓民眾追日出能更有效率！
記者張志浩/綜合報導
台北天文館表示，「2023年元旦曙光及日出地圖」已將地理高度列入計算，較一般資料更為精確，民眾進入系統後，可透過點擊線上地圖，或是輸入關鍵字自動搜尋地區，系統就會馬上提供當地2023年元旦的日出、中天、日沒等時間，以及民用、航海、天文等3種類的曙光時間。
台北天文館計算後表示，2022年全國最後一道陽光消失在太平島，日落時間為傍晚18時11分32秒，同為離島的金門烈嶼為傍晚17時30分47秒。台灣本島的最晚日落是在屏東縣泰武鄉的北大武山，日落時間為傍晚17時31分19秒，平地則為高雄西子灣的傍晚17時26分33秒。
台北天文館提到，一般所指日出時間是太陽上緣出現在地平線的時刻；而最早曙光是「民用曙光」出現的時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見；航海曙光與天文曙光則分別為太陽中心點在地平線下12與18度，前者天空與海洋分界隱約可辨，後者是天空中6等星因曙光影響而消失的時刻。
日出與曙光時間除了因所在地經緯度而異，還會受到地理高度的影響；以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間大約比平地早1分半鐘，1,000公尺則提早約6分半鐘，若是4,000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，向南1公里則約提早1.1秒。