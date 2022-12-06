「毒蔬果」增罹癌風險！冬天吃鍋煮青菜 6招防農藥下肚
消基會日前公布市面蔬菜檢測結果，抽檢4類農產品共80件，竟超過3成以上農藥殘留超標，消息一出讓各界震驚，且時序來到冬季，無論吃火鍋、薑母鴨都會加入許多蔬菜，民眾擔憂健康遭受威脅；為避免吃下大量農藥殘留的蔬果，長庚大學臨床毒物科醫師顏宗海提供6個「預防技巧」，提醒民眾在市場選購、買回家清洗或烹煮時，都應留提高警覺。
記者張志浩/綜合報導
顏宗海表示，農藥吃下肚可能會傷肝、傷腎，甚至提高癌症風險，為了避免，民眾可先從食材挑選著手，他舉例，平常應少吃「輪番採收」的蔬莱，如小黃瓜、四季豆、豌豆、番茄等，因為此類蔬菜常需多次噴灑農藥維持生長；而到市場選購時，可挑選「當季盛產及最便宜」的蔬果，因為當季盛產的蔬果最便宜，營養價質也最高，不只病蟲害最少，使用的農藥更是最少。
除了少吃輪番採收的水果外，顏宗海說，盡量不要吃「搶收及搶種」的蔬菜也是重點之一，因為民眾常忽咯噴灑農藥後的「安全採收期」，意即各種農作物收獲前不可施藥的時間，或按規定方法施用農藥後，必須經過多少天後才能採收的時間，若買到搶收的蔬果，農藥殘留多幾乎無可避免，建議颱風及大雨前後，多食用根莖類蔬莱，或冷藏蔬菜。
顏宗海也提及，一般農藥都是水溶性，烹調時應採用水煮，或加水半煮炒等方式，可以把農藥分解。而需要剝皮的水果，如香蕉、橘子、荔枝等，一定要先清洗過再剝皮，否則手被汙染了再拿果肉吃，容易吃下農藥。最後，民眾若對農藥殘留有疑慮，應少吃生食、避免食用生菜沙拉，只吃調理過的蔬菜，在烹飪過程才能使農藥再度分解及揮發。生菜不只可能殘餘農藥，也易受病毒細菌及寄生蟲污染。