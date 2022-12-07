大雪節氣手腳冰涼？中醫教養心：每天做「這件事」全身暖
今（7）日是節氣「大雪」，時序上也已來到冬季，這天除了有許多相關習俗及禁忌外，對健康、養生也是一大指標，中醫師詹景琦提醒，大雪過後氣溫驟降，「養心」、「保暖」是最大守則，因此大雪是要把握進補的好節氣，藉由飲食促進身體新陳代謝，改善怕冷、手腳冰冷、心血管疾病和關節疼痛的症狀。
記者張志浩/綜合報導
詹景琦表示，大雪是冬季的第3個節氣，象徵著「仲冬時節」正式開始，這樣的天氣型態大約維持兩個禮拜，就會進入下一個節氣「冬至」，大雪過後氣溫將開始驟降；在養心的策略上，起居及運動要有規律，並安排適當戶外活動「多曬冬陽」。此外，中醫認為「寒從腳底生、風從頸後入」，大雪時期，呼吸道疾病、心腦血管疾病、骨關節疾患，都是好發疾病，所以應格外注意保暖，外出多添加衣物，回家也可以多用熱水泡腳，溫通經絡。方法上，每天以放入薑片或精油的溫熱水泡腳，藉著活動雙腳趾，來激發經氣，平時可雙厚襪子，讓身體從腳底暖起。
在飲食上，詹景琦指出，大雪時期適合多吃「溫熱屬性食物」，幫助禦寒暖心，如洋蔥、菠菜、大蒜、韭菜、辣椒、生薑、香菜、山藥、桂圓、栗子；詹景琦也推薦「山藥枸杞粥」，只要準備山藥一條、米100克、酸棗仁20克、紅豆二兩、枸杞一兩，燉煮至綿密即可，功效上有健脾胃、益肺腎、鎮定心神、補血養顏、助眠的功效。
詹景琦提醒，大雪時期運動不宜過度，應適當調整運動量，微微出汗即可，避免大汗淋漓，否則會傷害津液、耗損陽氣，平時更可以透過按摩大椎穴、神門穴和勞宮穴，達到養生的功效；最後提醒，大雪期間天氣寒冷，寒邪侵襲人體會使身體上的血管收縮，氣血運行減弱，長者本身的氣血就比較虛，要特別注意防範心血管疾病和關節疼痛問題。