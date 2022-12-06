新北耶誕城現「帳篷群」早4天卡位！民眾驚嘆：不怕冷嗎
每年度的新北耶誕城總是吸引大量觀光人潮，更有許多粉絲為了偶像的演唱會慕名而來。不過就有民眾發現，明明12月10號才會登場的演唱會，卻在今（6）日現場就出現多頂帳篷已經架設在舞台旁準備卡位，畫面曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
一位民眾於臉書《爆廢公社二館》發文分享，自己今（6）日行經新北耶誕城還在架設的舞台，卻發現前方已經有多頂帳篷，地墊以及睡袋並排擺設、佔位。
然而距離演唱會開始的12月10號，還有整整4天之久，再加上近期氣溫相當濕冷，此景象不禁讓原PO驚嘆「有沒有這麼誇張啊…已經有人搭帳篷佔位子？真的有人睡裡面嗎？」
不少網友則紛紛回應「這麼拼的嗎」、「有巨星登場？太誇張」、「沒用啊前一天會清場」、「10號的陣容比較好」、「最近那麼冷，我不信這些人晚上睡裡面啦」。
事實上今年新北耶誕城主題為「雪白城堡」，演唱會舞台也將於12/10、11日盛大開唱，由三金主持人黃子佼搭配威廉、謝雨芝、風田等人共同主持，也將請來天王天后級巨星動力火車、韋禮安、瘦子、蔡健雅等人開唱，完整卡司名單按此，因此也不難想像會有熱情粉絲提早到場，希望能佔得一睹偶像風采的前排好位置。（編輯：潘毅）