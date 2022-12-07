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「這3款APP」快刪掉！200萬用戶個資恐遭駭　專家揭手法

▲現在已經進入智慧型手機的世代，「人手一機」就能處理好生活大小事，但也讓資安成為一大問題。（圖／翻攝Pexels）
▲現在已經進入智慧型手機的世代，「人手一機」就能處理好生活大小事，但也讓資安成為一大問題。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

現在已經進入智慧型手機的世代，「人手一機」就能處理好生活大小事，但也讓資安維護成為一大問題。國外資安公司「Synopsys」近期就公布報告，在Google Play商店中的3款APP，可能會導致用戶個資遭竊，並公布其中手法。

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外媒報導，資安公司「Synopsys」的網絡安全研究中心 （CyRC）近期公布調查報告，他們發現Google Play商店上的「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」、「Telepad」三款應用程式，三款APP合計共有200萬次下載量，卻有資安上的疑慮。

▲美國聯邦機構與私人企業遭大規模網攻。據資安公司與3名知情調查進度人士透露，包括政府機構與全球各地企業，至少已確認200多個單位受害。示意圖。（圖／取自 Unsplash ）
▲近期資安公司Synopsys公布3款APP有資安漏洞，能讓駭客輕鬆竊取用戶個資。（圖／取自 Unsplash ）
Synopsys的專家解釋，上述三款應用程式皆有免費、付費雙版本，主要功能為安裝後，可用手機遠端遙控家中桌機的滑鼠或鍵盤，進行操作。

而專家也發現，這三款APP的身份驗證機制薄弱，有多達7個資安漏洞，並含有不安全的通信漏洞，編號從CVE-2022-45477到CVE-2022-45483，當中有3個的CVSS漏洞危險程度評分高達9.8分（滿分為10），代表駭客能未經身分驗證許可，輕鬆從APP中查看用戶在電腦輸入內容，並竊取手機中的資料。

▲「Synopsys」的專家們8月起就持續聯繫這三款APP的開發者，但都未收到回應，而「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」雖然都還存在於Google Play上，但都已長達2年未進行更新。（圖／Google Play）
▲「Synopsys」的專家8月起就持續聯繫這三款APP的開發者，但都未收到回應，而「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」雖然都還存在於Google Play上，但都已長達2年未進行更新。（圖／Google Play）
「Synopsys」的專家8月起就持續聯繫這三款APP的開發者，但都未收到回應，而「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」雖然都還存在於Google Play上，但都已長達2年未進行更新，因此他們才會公開呼籲用戶刪除這幾款APP，避免珍貴個資外洩。（編輯：潘毅）

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