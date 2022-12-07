網傳「田慎節露胸舉牌」謝票是假的！照片本尊說話了

網路發明以後資訊傳播成本變低，許多錯誤消息開始在民間大量傳遞，2022年12月開始，某位女子高舉看板「露不露點 不甘你x事」的照片瘋傳，且文字表示此為嘉義市議員14號當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的謝票方式，但經台灣事實查核中心追查後確認為假，並找到本尊說明照片原本的情境。
編輯中心/綜合報導
台灣事實查核中心說明，2022年12月在社群平台及通訊軟體流傳一張照片，有一名女子高舉「露不露點 不甘你x事」的文宣看板，而傳言指出「這位是嘉義市新科議員的謝票方式。當選嘉義市議員」、「嘉義市議員14號當選人謝票來了！」，傳言文字版另有「當選嘉義市第一選區市議員，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節響應衛服部規定12月1日起，開始戶外『無罩』生活」。
對此，查核中心向嘉義市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（網名Molly翎熹）」求證，助理說明照片中女子並非議員本人，這也並非網傳的謝票活動，真正的謝票活動確定後會在議員的粉絲專頁發布。
查核中心後續以看板上的關鍵字為線索，在Google找到網傳照片女子在2022年10月參加同志遊行的新聞，對比照片，內衣、裙子及看板皆相同，於是再從臉書上查找到舉牌當事人。當事女子說明，網傳照片是她今年11月19日參加高雄同志遊行所拍攝，與嘉義市議員毫無相關，而在遊行中會裸露的原因，是希望能將裸露與穿內衣的自由與權力還給女人。（編輯：李惠婷）