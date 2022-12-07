最美里長有IG了！何芝寧點名「我婆紫渝」 秒湧數千追蹤
被封為新竹韓星級「最美準里長」的何芝寧，年僅25歲就當上新竹市埔頂里長，因外型甜美又陽光，吸引許多粉絲追隨，她近日就在臉書宣布自己開設了IG帳號，會在上面分享里長的生活，歡迎大家關注，短短幾天就吸引2000多人追蹤，人氣非同小可。
編輯中心/綜合報導
何芝寧在粉專上貼出美照，只見她試用近期最紅的AI繪圖照片，裡頭的她仍相當貌美，因此笑喊「我的照片玩不出崩掉的，別人的都比較好玩」，同時也透露自己開了IG帳號，要來分享埔頂生活，歡迎大家來追蹤。
何芝寧也在新創的IG帳號「chihning2577」上貼文，透露臉書粉專常常收到很多人私訊詢問IG帳號，但那時正值參選期間，在不確定會不會順利當選的情況下，她都統一回覆「如果當選會成立ig的，到時再麻煩支持」。
何芝寧表示，「隨著我婆紫渝公開了IG，我也覺得是時候創立了」，在IG會有更多自己的風格，歡迎大家有興趣可以關注里長的生活是什麼樣子，「該認真的事情我會盡力完成，我也會有ㄎㄧㄤ的一面，未來四年就好好努力囉」。
另外，何芝寧也表明，自己的私人IG不會公開，「也許我就參與這四年的政治，政治人物也算公眾人物了」，希望之後不從政也能回到自己的小天地中。（編輯：賴禹妡）