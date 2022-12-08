校園禁抖音恐有反效果！他提「1妙招」神解：有慘烈前例
近期數位發展部將抖音、TikTok（國際版）列為「危害國家資通安全產品」，禁止公部門資通設備下載使用，也引發「校園是否也該跟進？」的討論，對此，輔大助理教授周偉航則在臉書提出「1妙招」，比直接禁止學生用還要厲害。
編輯中心/綜合報導
針對教育部是否禁止校園使用抖音？潘文忠說，教育部會跟數位部，對於目前坊間出現會影響到資訊安全的軟體，進行跨部會討論，後續也會跟各大學，尤其是在高教深耕計畫中，強化大學資通訊安全。禁止使用大陸資通訊產品，已經是各級學校禁止的原則，尤其作為公務使用，因為這會影響師生相關資訊安全，需要一致規範，而教育部在新一波推動的中小學數位精進方案中，也特別在這方面做處置措施，未來針對學校的階段部分，教育部會跟數位部對軟體做深度討論。
而筆名「人渣文本」的學者周偉航則認為「校園禁抖音，越禁越多人用，不如反其道而行，把抖音變成教學軟體，每天作業都要用抖音交，交了之後自動傳連結到父母的LINE，讓父母可以即時兼看家中學生的狀況。」
周偉航也笑稱「只要有老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了」。而其他網友看完此「1妙招」後，也紛紛贊同喊「臉書當年就是這樣涼去的」、「期待老人家們自製早安影片，保證年輕人馬上不想用」、「臉書歷歷在目」、「這做法我支持」、「期中期末考都改成上台現場拍抖音，結束後再上傳，光想就受不了了」。（編輯：潘毅）