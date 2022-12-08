Wendy證實分手孫生！深夜8字洩出心情 回國4天又飛出國
YouTuber「反骨男孩」成員孫生與「電豹女神」Wendy（林宛璇）日前傳出分手消息，先是反骨男孩官方帳號寫下「分手快樂」引起討論，隨後孫生以及Wendy也都發文證實此事。然而，Wendy在8日凌晨也發出最新貼文，僅以8字寫下分手心情，讓不少粉絲湧入關心。
編輯中心/綜合報導
Wendy日前在IG對孫生喊話表示「孫，很感謝你對我的付出，帶我去新加坡旅遊，還有去了很多地方，真的太太太太太太難得了！我想了很多也說了很多，你的幽默總能帶給我歡笑，這兩年經歷了很多喜怒哀樂超多回憶都是忘不了的！在你身邊也學習到很多成長了很多，非常難得可貴！你是很棒的表演者沒錯，但還是要修練愛情學分，我們可以變成朋友」證實兩人分手的傳言。
此外，Wendy也在8日再發出動態，並且曬出自己一系列的模特兒辣照表示「珍惜。放下。微笑。前進」疑似象徵已經放下該段感情，人生也該前進了才對。而在限時動態則也透露，自己才剛回國4天又要飛出國，並說道「遠離城市遠離一堆瞎人瞎事」。
不少粉絲見貼文紛紛表示「正能量女神！加油喔」、「雖然預料之內的事情，不過還是有些不捨，加油喔」、「你們值得更好的，繼續往夢想前進吧」、「分開其實沒什麼，能夠和平的分開才實在難得，兩位都好好加油吧」。（編輯：張嘉哲）