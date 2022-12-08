女逛好市多「忘記1事」！她靠近神救援 婆媽認了超危險
美式賣場好市多因為其物美價廉，份量又大，適合許多家庭一次補足所有日常生活用品，深受婆媽喜愛。而近日，就有網友分享自己去購物時，將推車擺在一旁就去挑選心愛的「酸菜白肉鍋」，結果被一旁的婦人出言提醒「要顧好推車」，知道原因後她才恍然大悟，發文警醒所有會員，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「最近去好市多挑選酸菜白肉鍋，就把推車擺在一旁，突然有人拍了我的肩膀，回頭看是一名婦人，她跟我說『小姐啊！妳這3罐結過帳的要顧好，被有心人士拿走會欲哭無淚喔！』這才驚覺，自己買得太開心，忘記結過帳的保健食品還放在推車裡面，且收據也黏在瓶身，如果被人拿走，對方是可以帶著保健食品直接走出賣場的，我真的是太粗心了....」。
而由於好市多的保健食品是不在同一個結帳口結帳，因此有些人進到賣場後會先前往挑選保健食品結帳後，才開始逛生鮮美食，如果一個不留神，結完帳的東西放在推車內，恐怕會遭到有心人士偷竊，民眾還需要特別注意才好。
貼文一出，不少網友紛紛回應「阿姨人真好！但說真的，這樣放確實危險，很可能被偷」、「所以保健食品我都最後才逛，結完帳就可以回家了」、「QQ我也都放在車裡欸，下次結完帳會記得收起來了」、「結完帳就是要收起來，之前連購物袋都被偷了呢」也有資深會員提醒「結完帳的物品收據一定要直接收起來，東西被偷了，Costco會再給你一樣的東西」、「購物清單、收據都要留著，就算整台車被偷了，沒出好市多門口他們都會賠給你，再去找小偷！」（編輯：張嘉哲）