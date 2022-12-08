小紅書是什麼？網查「評價4.9顆星」傻眼 真實用途曝光
美國聯邦通訊委員會（FCC）上月提出，美國境內禁止銷售華為、中興等中國企業的通訊設備，因為其存在國安風險，而台灣數位發展部就有官員指出，短影音平台抖音或Tik Tok（國際版）、小紅書是「危害國家資通安全產品」，公部門都已經限制使用，消息引起討論。對此，就有網友討論「小紅書」到底多好用？貼文引起討論。
編輯中心/綜合報導
有網友在PTT發文表示「最近小紅書在國高中生群體非常紅，跟抖音可以說是並列青少年最愛用的軟體，現在不用好像就不潮了，想問一下未來有人想試試看嗎？」另外也有網友提及「眼看政府出手處理抖音、小紅書，加上周圍不少年輕人都有在玩，好奇下載了小紅書，不懂有什麼好玩的，不就是一堆奇怪的文章跟影片嗎？但看APP Store評論竟然4.9，有鄉民在下載的嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「小紅書厲害多了....做菜、時尚穿搭都有」、「小紅書旅遊功能超強，很多小吃美食景點我出國都用小紅書看」、「料理跟旅遊，小紅書很強」、「小紅書真的不錯用啊....這不至於要封殺吧」、「小紅書比抖音有料多了，這個紅還比較有道理」、「小紅書紅不意外，上面細找東西很真的有料」、「料理來說裡面蠻多知識和創新的作法」、「根本是中國版的Instagram，確實不錯用啊」。
綜合網友意見，小紅書堪稱是「中國版的Instagram」，上頭用戶種類繁多，其有名的包括時尚美妝、旅遊美食景點以及料理食譜三大種類最受歡迎，不少人在解封可以出國之後都會上小紅書搜尋各國的景點、美食，配合眾多網紅行銷，成功打造一個新興崛起的社群平台，如今台灣公部門出手封殺小紅書，未來校園是否也跟進禁用，教育部長潘文忠回應，教育部會再和數發部進行跨部會討論。（編輯：張嘉哲）