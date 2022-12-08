爸待台積電15年「年薪50萬」！兒抓包說謊：真的這麼窮嗎

LINE超神為何一堆人不用？眾人揭「2原因」：真的會不爽

▲以台灣來說，LINE可以說是獨大，現在不少人不僅日常生活用LINE，工作上也是用LINE溝通。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲以台灣來說，LINE可以說是獨大，現在不少人不僅日常生活用LINE，工作上也是用LINE溝通。（示意圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

科技網路發達，現在社群軟體百家爭鳴，不過以台灣來說，LINE其功能繁多從購物、訊息、通話到行動支付，可以說是市佔最高的通訊軟體，現在也不少人不僅日常生活用LINE，工作上也是用LINE溝通，簡直無所不在。然而，就有網友討論「有人跟我一樣不喜歡用LINE的嗎？」其原因一出，引起許多人共鳴。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「最近被朋友說都不回LINE訊息很沒禮貌，說不然就是回的很敷衍，欸？拜託，你有事情就打電話來講啊...我幹嘛一直在那邊跟你LINE來LINE去，結果講電話明明10分鐘就講完，還要花一小時在那邊傳訊息，真的是受夠這種用自己角度看事情的人」。

▲投票日注意，下午4點前禁止任何競選、助選行為，今天在LINE上傳訊跟親友催票同樣違法。（圖／記者周淑萍攝）
▲網友分享自己不喜歡用LINE聊天，因為太過耗時還不如打電話。（示意圖／記者周淑萍攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的！講一些事情還可以，拿來聊天除非真的很有空，不然幹嘛不講電話」、「很多人起手式要吐苦水，結果就是一連串一小時的抱怨，講電話明明更快」、「我除了聯絡一些事宜跟公事以為，絕對不用LINE聊天，打字多累」、「不懂明明LINE有通話功能，還硬要打字講一堆的人...是被網路綁架嗎？」、「LINE也可以講電話，一堆人愛在上面聊天真的很問號」。

另外，也有不少網友紛紛表示「不愛用LINE+1，文字沒有溫度被誤會真的會不爽＝＝」、「文字超沒溫度，語氣又任人揣測，真的是累昏頭」、「自從上次被朋友誤會口氣差後，就不太愛聊LINE了，公事專用軟體」、「文字真的難表達，有時候回個沒表情被說很兇」、「我幾乎不聊LINE的，都直接打電話，以免一堆態度問題被誤會」。（編輯：張嘉哲）

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