世足運彩爆「神秘數字」！他花100爽中1萬 2巧合超邪門
2022卡達盃世足賽已經進入8強淘汰賽，日前16強賽事踢完之後將休息2日，明天首戰克羅埃西亞將對上巴西，不少球迷都相當期待該「神仙大戰」。而除了球賽精彩，台灣球迷也瘋運彩，台彩銷售金額可以說是相當可觀。近日，就有網友發現驚人巧合，在16強賽事當中，每天比賽數字總和都是7！並且依照這個規律買下運彩，結果真的爽中1萬塊，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出，在16強淘汰賽前2日賽事結束時，發現當天前兩天的4場比賽，比分的總合全部都是「7」，因此在5日克羅埃西亞對上日本以1:1結束賽事時，他立刻下注運彩「巴西對南韓3：2正確比分」，雖然結果為4：1沒有中，不過詭異的是....兩次賽事相加確實又是7！
隨後在6日摩洛哥跟西班牙在正規時間0:0踢平，該網友立刻包牌買了「葡萄牙跟瑞士5+:1、5+:2、4:3三組」，結果出爐，葡萄牙跟瑞士最終比數6：1，根據官網顯示，當天運彩「5+:1」的賠率是「100倍」，等於該網友利用100塊，推敲「兩場賽事總分和為7的巧合」因而中獎一萬，讓他直呼「真的是太邪門了....」。
貼文一出，網友紛紛喊「太扯＝＝怎麼會這樣」、「怎都沒有人跟我說啦」、「半準決賽如果這樣我也要跟了喔哭啊」、「雖然知道是7，但也不知道是誰進多少，還是會失誤」、「就算知道是7，組合也多到賠死」、「你把秘密講出來了，8強賽要換套路啦！」而也有網友透露「還有分數總和的單雙，每天的第一場賽事，比數加起來都是雙數，第二場都是單數，後兩天靠單雙爽賺好幾千」。（編輯：張嘉哲）
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