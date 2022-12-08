年貨小白不會買？「電商年貨大街」幫你 雙12賺20%回饋
今年過年時間比較早，還沒購買年貨的小白們是否開始焦慮起來了？電商平台PChome來幫你了！每年最受矚目的年貨大街即日起提早開跑，除了最經典的澎湃年菜，佛跳牆、米糕等等做工繁瑣的料理，還有最受歡迎的南北貨禮品，包括烏魚子、鳳梨酥等等，讓你免跑迪化街跟婆婆媽媽們搶也可以一次買齊！另外。今年PChome也推出不少聯名禮盒，像是超萌LINE FRIENDS、蠟筆小新雪燒奶油兔年限定禮盒，通通都可以在站上買到！不僅有豐富商品，雙12刷國泰世華CUBE卡還有最高20%回饋，超多優惠好康還不用在年貨大街人擠人還不逛爆！
記者汪睿琦/綜合報導
有感於今年農曆新年較早，PChome站上年菜等關鍵字紛紛登上熱搜，其中年菜預購近一周對比前一周銷量已成長近2倍。因此為體貼各位置辦年貨的辛勞，PChome 2023年菜大賞也從即日起提早開跑！今年主打讓消費者帶回家豪邁級功夫菜，像是佛跳牆、蹄膀及米糕等做工繁瑣的料理，建議民眾可買回家搭配一些家常菜，輕鬆上桌澎湃圍爐。搭上健康永續風潮，站上也提供超過百款蔬食料理，其中「未來肉」年菜組合，提供素食主義者「食」尚新選擇！不僅如此，即日起至12/19，購買指定食品，消費滿99元即可登記抽「歌林黑晶電子爐」(市價799元)；12/9至12/30，購買指定食品，消費滿2,500元可折250元。
另外南北年貨也是每年過年必備商品之一，今年PChome體貼民眾受通膨所苦，特地祭出超殺優惠讓民眾搶便宜，像是「王家金鑽冠軍烏魚子禮盒」，即日起至1/19下殺4折，特價1,990元；「車輪牌墨西哥頂級鮑魚罐頭(2粒裝)三入禮盒組」，即日起至1/19下殺85折，特價16,999元；南北貨老字號首推「十翼饌年年豐盛豪華雙層禮盒 (干貝/冬菇/櫻花蝦/紅棗/金針/銀耳) 」，嚴選上乘食材，輕鬆烹調出年節好滋味，即日起至1/19下殺9折，特價2,970元。
還有超萌聯名禮盒陪你迎兔年！包含養生又體面的保健禮盒最適合公司行號送禮、拜訪長輩，推薦「老協珍人蔘精七龍珠Z限定禮盒_第二彈-麥蘆卡蜂蜜口味(26入)」，12/16至1/31下殺58折，3盒特價2,598元；還有超人氣卡通人物兔年限定禮盒，「SUNFRIEND MOUTH蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒-兔飛猛進款」可愛包裝、滿足內餡同步升級，提供鹹甜奶油、巧克脆脆、濃芯花生三種人氣口味，即日起至1/19下殺9折，特價850元；伴手禮經典品牌郭元益推出「郭元益LINE FRIENDS 益起郊遊趣」迷你鳳梨奶黃酥上印有可愛的兔子圖樣，祝福收禮者兔年好運旺旺，即日起至1/19，特價460元。
看完這麼多澎湃好貨是否心動想下單了？先別急！PChome搭上雙12狂歡購物節，整個12月都有3大回饋優惠送給你：
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● 每人每日3張100元折價券，消費滿1,500元即可折抵
● 消費滿12,121元每日前100名登記送121現金積點（現金積點1點=1元）
● 12/9至12/12，消費滿1,212元，登記抽0元清空購物車（上限5,000現金積點），買越多越容易中獎喔！
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