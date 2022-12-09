信義區飄雪了！聖誕美食遊樂園藏在這　必吃必玩清單推薦

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在會飄雪的13米高聖誕樹旁，則是4foodie最擅長的豪華美食市集，集結超過60家美食攤位輪番上陣，總共分為5個時段，週週安排不同的品牌進駐，《NOWnews今日新聞》記者幫大家聚焦，首波有台北Lady M之稱的時飴Approprié與好米亞聯名的限定千層蛋糕、新村站著吃烤肉推薦軟嫩橫隔膜、週末炸雞俱樂部的檸檬口味炸雞很Juicy，Mirai Takarabako未來寶盒有超萌棉花糖杯和點上蠟燭的夢幻甜筒，吃完Purebread Bakery的華麗可頌，再來上一杯得正#手搖飲的檸檬烏龍綠，簡直是絕配。
另外還有Youtuber「欸你這週要幹嘛」弟弟的有飲Youin創意飲品，新莊超人氣朝暮豆行則開賣冬季限定新鮮草莓奶油三明治。去年市集賣爆的熱紅酒Jason&Jilinaa居家選物也回歸，還有台北很難訂酒吧The Public House在這可以搶先喝。更不用說燒肉界小有名氣的路易奇電力公司、Netflix影集《她和她的她》入鏡的Cosmic Bistro小宇宙餐酒館，必吃正統聖誕麵包Purebread Bakery。
而4foodie攤位不只有可以自己動手做的棉花糖、配上香甜焦糖爆米花，還推出共同限量餐點，包括Dr. Milker x 抿茶 min cha鮮奶茶、Amelie's Bagel x waku waku burger早餐盤、Amelie's Bagel x萬客什鍋-年糕花生粉白糖粿貝果、晨光土司x笑貓咖哩的香料奶油乾咖哩土司、晨光土司x有料搖搖茶的草莓雪之戀、手打芋泥、可可香蕉等超強美味。
連東區開立40年台北老字號玉喜飯店、板橋超火紅排隊漢堡早餐the TOAST·PROJECT、奶茶王者SOMA特調，還有最美打卡茶室酒吧無心之心 x MooFoo、燒鳥界新星鳥翔 x Les Africot，通通都是陣容之一，根本企圖讓人一逛再逛、每天來逛啊。平日晚間還會開放與野餐達人璐露野生活合作的聖誕浪漫用餐區，搭配現場snapshot.tw美肌拍貼機、和飄雪的13米高超大型聖誕樹，邊玩邊聽鮮肉帥DJ LIVE表演。
「4foodie KREATION聖誕美食樂園」活動資訊
地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場
時間：12/9～12/11週末15:00-21:30、12/12～12/15平日18:30-21:30、12/16～12/18週末15:00-21:30、12/19～12/21平日18:30-21:30、12/23～12/25週末12:00-22:00，自由入場，無需門票
「遊樂設施」活動資訊
營業日期：2022/11/25～2023/1/2
營業時間：平日15:00-21:00、假日11:00-21:00，遇天候不佳則當日暫停開放
遊玩方法：園遊券形式，使用1點可搭乘1次設施
園遊票價：100元可得1點 / 300元可得5點 / 900元可得20點
搭乘資訊：限4歲以上，65歲以下搭乘，4～6歲孩童需家長陪同，家長陪同也需點數1點
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