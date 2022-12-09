孫生公開最後影片！認了「沒把話說死」 字幕告白Wendy
YouTuber「反骨男孩」成員孫生與Wendy日前證實已經分手，而不久前兩人還共遊新加坡，期間也有拍片紀錄下這「最後的旅程」，反骨男孩官方頻道昨（8）日將影片公開，標題寫下「孫生溫蒂最後一次旅行」，然而孫生在影片中也坦言「沒有把話說死」，並在最後字幕對Wendy告白，似乎還是深愛女方。
編輯中心/綜合報導
孫生日前發文透露，人生第一次幫別人出機加酒大約8萬多塊，帶著Wendy與酷炫、柔柔一起到新加坡玩，酷炫提到「孫生其實私下很節儉，難得大手筆的開銷，代表Wendy真的是他最愛的女人」不過由於日前女方上夜店鬧出風波，透露去新加坡前，兩人已經有兩個禮拜沒有見面。
然而在五天四夜的行程當中，孫生與酷炫一行人去了許多景點，孫生和Wendy彷彿什麼事情都沒發生一樣，互動看起來也還是像情侶般，直到準備返台，在車上時，孫生表示「不知道之後會怎樣，但我覺得這趟旅程我是開心的，我們都沒有把話說死，兩個都是很棒的人啊，很相愛對方的人，但就是觀念沒有對啊，就打個問號這樣」也讓酷炫在一旁調侃「這趟算是問號之旅就對了」！
而在影片結尾，孫生下車要離去時，搭配音樂寫下字幕「或許緣分讓我們相遇，但我並不是你的終點站，我愛妳Wendy」讓酷炫也不捨的表示「我還是想不透，為什麼他可以默默地走開啊！」影片曝光後，不少網友紛紛回應「縱使兩人分開，孫生也不想跟Wendy打壞關係吧....孫生真的長大了」、「真的很可惜，我感覺孫真的很愛Wendy」、「不管未來怎麼樣，現在都誠心祝福孫生跟Wendy」。（編輯：張嘉哲）