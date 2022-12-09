酒店辦喜宴收「140元紅包」！新郎轟賓客：去查清楚價位
新人舉辦婚禮時都會希望邀請親朋好友共襄盛舉，而出席婚禮給紅包也是傳統禮俗，但馬來西亞就有一名華裔男子在網路上抱怨，他在吉隆坡武吉免登一間酒店舉辦喜宴，居然在事後清點禮金時發現，有一包20令吉（約新台幣140元）的紅包，讓他氣炸怒轟：「我真的拜託你們查清楚價位才包好嗎？」
編輯中心/綜合報導
該名新郎在社團「Tarc Confessions」中發文，他貼出一張包有20令吉的紅包照片，表示現在宴客一桌的價格已經來到1500令吉（約新台幣1萬500元），但他在喜宴結束後，清點禮金時發現，居然有人只包20令吉，忍不住怒問：「大哥，你在酒店喝喜酒包RM20？」
新郎憤怒指出，只包20令吉這種行為會讓新人虧損很大，「請跳舞不用錢？請魔術表演不用錢？請唱歌lai ban（應為live band）不用錢？」且平時紅包行情為150令吉（約新台幣1050元），即使是收到50令吉他們也都要再貼錢，「我真的拜託你們查清楚價位才包好嗎？」
新郎直言，請別人來喜宴是一定要給錢，「這是我們華人幾百年的傳統」，雖然這樣談錢看似很現實，但他也表示：「你可以講我們現實！不現實難道談感情？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「看場合給紅包就是最起碼的尊重」、「自己去外面吃飯都10多20塊了，何況是去酒店」，但也有網友認為，紅包無論多少錢都是心意，「其實要請喜酒就不必在意紅包錢多錢少，我們請人來參與是因為要大家聚一起開心，得到大家的祝福而已」、「別亂請不熟的朋友來幫你賺錢」。（編輯：賴禹妡）