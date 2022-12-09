又是原子少年他家！麵店爆紅粉絲朝聖　在地人驚訝不知情

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該間麵店位於台大附近的商圈，名為「糊塗麵」，位處於巷弄之中，走入內後可以發現除了一個開放式的廚房以外，牆壁上有許多FEniX夏浦洋的照片，不論是應援手牌還是未成團前火星的海報，甚至是夏浦洋的小時候照片，都黏貼在牆壁上，在麵店牆壁各處都可以看到。
眾多粉絲低調朝聖！糊塗麵在地人從小吃到大
而當時用餐時間大約晚間七點，店內依舊有不少人正在用餐，記者訪問到一組兩人的年輕女子，詢問是否知道為何麵店都是「FEniX夏浦洋」的照片，她們向記者透露「這是FEniX夏浦洋家所開的麵店」平常三不五時就會揪團來朝聖，不過也表示「糊塗麵生意非常好，也不好意思打擾人家做生意跟老闆跟老闆娘聊天」，粉絲也笑說「偶爾來吃還會遇到夏浦洋回家呢！是一個小確幸」。
而另一組用餐客人則是透露自己「從小吃到大」聽聞該間店是「FEniX成員夏浦洋家所開」也相當驚訝表示「雖然知道原子少年這節目，但自己並不知情這是他家所開」顯見其美味相當低調。
糊塗麵飄香巷弄！紅油抄手成店內必點
糊塗麵是以現擀的手工家常麵條煮後吸附湯汁，湯頭因摻雜麵粉，呈現略糊濃稠的口感，完全未經勾芡，加入肉絲、青菜以及蛋花，麵條Q彈好吃，是不少老饕的最愛；而粉絲也推薦店內的「紅油抄手」，堪稱是每次來一定要點，肉餡飽滿扎實，點一碗麵加上紅油炒手便可飽足一頓！（編輯：張嘉哲）