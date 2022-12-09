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又是原子少年他家！麵店爆紅粉絲朝聖　在地人驚訝不知情

▲大安區一間麵店牆壁上貼滿FEniX成員「夏浦洋」的照片。（圖/記者張嘉哲攝）
▲大安區一間麵店牆壁上貼滿FEniX成員「夏浦洋」的照片。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

在今年上半年選秀節目《原子少年》播畢，各個星球的成員陸續成團，像是水星、火星以及地球等等，在路上以及捷運站也時常能看到粉絲製作的應援燈箱。而《NOWnews》記者日前前往一家麵店用餐時，意外發現該間麵店貼滿原子少年FEniX成員「夏浦洋」的照片，結果這才發現，原來該間麵店又是原子少年「夏浦洋」的家所開，現場也正巧有粉絲前來朝聖用餐！當地人則向記者透露「這間從小吃到大，並不知道是原子少年家開的」神情有些驚訝！

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▲位於大安區一間名為「糊塗麵」的店家，其老闆與老闆娘是FEniX成員「夏浦洋」爸媽。（圖/記者張嘉哲攝）
位於巷弄的美味！麵店充滿「夏浦洋照片」超吸睛

該間麵店位於台大附近的商圈，名為「糊塗麵」，位處於巷弄之中，走入內後可以發現除了一個開放式的廚房以外，牆壁上有許多FEniX夏浦洋的照片，不論是應援手牌還是未成團前火星的海報，甚至是夏浦洋的小時候照片，都黏貼在牆壁上，在麵店牆壁各處都可以看到。

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▲麵店牆上貼滿「FEniX成員夏浦洋」的應援手牌以及海報照片等等。（圖/記者張嘉哲攝）
眾多粉絲低調朝聖！糊塗麵在地人從小吃到大

而當時用餐時間大約晚間七點，店內依舊有不少人正在用餐，記者訪問到一組兩人的年輕女子，詢問是否知道為何麵店都是「FEniX夏浦洋」的照片，她們向記者透露「這是FEniX夏浦洋家所開的麵店」平常三不五時就會揪團來朝聖，不過也表示「糊塗麵生意非常好，也不好意思打擾人家做生意跟老闆跟老闆娘聊天」，粉絲也笑說「偶爾來吃還會遇到夏浦洋回家呢！是一個小確幸」。

而另一組用餐客人則是透露自己「從小吃到大」聽聞該間店是「FEniX成員夏浦洋家所開」也相當驚訝表示「雖然知道原子少年這節目，但自己並不知情這是他家所開」顯見其美味相當低調。

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▲麵店牆上還有許多夏浦洋兒時的照片，相當可愛。（圖/記者張嘉哲攝）
糊塗麵飄香巷弄！紅油抄手成店內必點

糊塗麵是以現擀的手工家常麵條煮後吸附湯汁，湯頭因摻雜麵粉，呈現略糊濃稠的口感，完全未經勾芡，加入肉絲、青菜以及蛋花，麵條Q彈好吃，是不少老饕的最愛；而粉絲也推薦店內的「紅油抄手」，堪稱是每次來一定要點，肉餡飽滿扎實，點一碗麵加上紅油炒手便可飽足一頓！（編輯：張嘉哲）

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▲糊塗麵是以現擀的手工家常麵條煮後吸附湯汁，湯頭因摻雜麵粉，呈現略糊濃稠的口感，完全未經勾芡，加入肉絲、青菜以及蛋花，麵條Q彈好吃。（圖/記者張嘉哲攝）

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