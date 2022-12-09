7-11福袋太狂了！聖誕節12款內容物曝 499元送冬天神物
往年每到年底時或者年初時，四大超商都會推出超值福袋，每年聯名的品牌跟內容物都不盡相同，又能抽最大獎汽車，讓不少想試手氣的民眾搶著購買。而今年7-11有所不同，首次推出「聖誕福袋」，攜手Hello Kitty、史努比、MIFFY及貓貓蟲咖波4款人氣角色，帶來12款限量造型福袋。網紅Joeman每年都會搶開超商福袋，今年也一樣慣例開箱，結果其499元的福袋內容物超吸引人，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
Joeman日前上傳新片開箱今年7-11首次推出的「聖誕福袋」，表示「往年呢大家會想說通常都是年初一、二月才會開始賣福袋，但今年呢竟然12月就有福袋，因為他不是新年福袋，而是2022年7-11推出的聖誕節福袋，跟農曆年蠻類似的，就是找幾個IP合作聯名，以不同形式跟不同價格來販售」於12月14日凌晨0點起於全門市現貨販售，最大獎還可以有機會抽瑪莎拉蒂哦！
而這次推出聖誕節福袋包括Hello Kitty、史努比、MIFFY及貓貓蟲咖波4款人氣角色，帶來12款限量造型福袋，一共有三種價位，分為299元、499元、999元！其中令人驚奇的是，Joeman開箱的499福袋系列，有分為「摺疊收納箱」以及「束口收納提籃」兩款，裡面不外乎除了零食餅乾之外，最大亮點在於都送了一件超大毛毯！在這寒冷又濕氣重的天氣裡，也讓Joeman直言「這件毛毯絕對適合你冬天耍廢攤在沙發上！」被網友譽為「是CP值最高的福袋價格」。
除此之外，999元的福袋當中，包括Hello Kitty咖啡機款、SNOOPY咖啡機款、SNOOPY多功能料理鍋款、貓貓蟲咖波多功能料理鍋款，通通只要999元就可以帶回家，且抽獎序號還有加碼贈送三組，讓你爽抽瑪莎拉蒂開回家啦！
影片曝光後，不少網友紛紛回應「499的毛毯太讚了啊！好可愛啊」、「最喜歡499的耶！毛毯好大一件喔」、「沒想到聖誕節也加入了福袋的行列，先默默看向自己的荷包XD」、「往年都只有過年才有，沒想到這次聖誕節也跟上了！而且499還送毛毯，太棒了啦！」、「499那包肯定要被秒殺了」、「499收納箱外觀還送毛毯，太佛了！」（編輯：張嘉哲）