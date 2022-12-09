雲端發票「百萬大獎」同地開6張！他疑太巧 見真相尷尬
日前統一發票9、10月開獎號碼出爐，吸引許多民眾拿起手邊發票對獎，雲端發票更是讓不少人驚喜發現中獎，不過就有一名網友看了雲端發票中獎清冊後發現，居然有6張百萬大獎都開在同一個地點，讓他忍不住質疑「會不會有點太過於巧合了？」貼文曝光後，網友們馬上就發現那是知名電商平台「蝦皮」的地址，紛紛翻白眼回覆：「公司就在那不然要寫哪？」
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「雲端發票百萬元獎太巧合了吧」為題，表示看到雲端發票的百萬元獎項發票，除了有3張在同地點外，居然還有同處開出6張，都登記在地點「台北市信義區忠孝東路4段555號17樓」，同時曬出中獎清冊截圖佐證，他也忍不住狐疑喊：「會不會有點太過於巧合了呢？」
貼文曝光後，網友傻眼回應，「呃…那是電商登記的營業地址，實際發票歸屬於不同買家賣家」、「不是啦，蝦皮本來就開了一堆雲端發票呀」、「只要是蝦皮代開，就是那個地址…」、「那個地址算是蝦皮公司的登記地址，蝦皮一個月完成的訂單數很大，所以可能看到好幾個用蝦皮中獎的」、「公司就在那不然要寫哪」。
不過，事後原PO也出面更新，「抱歉抱歉，各位，我好像知道為什麼了，因為蝦皮分公司就登記在那裡，我原本以為只是『蝦皮店到店』之中的其中一個地方，才會這樣子發一個很奇特的文章，不好意思」。（編輯：賴禹妡）