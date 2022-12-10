南投黑暗小巷直通「快樂親子園」！當地人回憶：真的恐怖
看起來實在太神秘了！有網友經過某間老宅時，發現一條狹窄悠長的黑暗巷弄，上方標示還掛著「快樂親子園」的字樣，奇異的氛圍和特別的場景令人浮想聯翩，眾人直呼「再配點小嬰兒的快樂笑聲，整個更讚了」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發布兩張照片，從圖上能看到兩棟房子中間，有著一個向下延伸的巷弄，可與外面的明亮不同，那裡頭看起來黢黑詭異，正上方還有個「快樂親子園」的標示，並用箭頭指引人入內，這讓眾人對這空間更為好奇。
網友回覆「看起來一點都不快樂」、「結果進去之後面前時一座廟然後聽到一句話：恭迎慈孤觀音⎝༼ ◕д ◕ ༽⎠ 渡世靈顯四方」、「米奇不妙屋的感覺」、「什麼犯罪暗巷fu」、「感覺像是一個副本的入口⋯⋯」、「感覺可以拍個台灣版的『祂』」。
在地人說明該地位於南投水里，而眾人好奇的另一側其實是停車場，不過以前是幼兒園，後來不知何故結束經營。目前多有老年人及一些租客住在附近，就有民眾表示「我曾經在那邊走過，結果一個阿嬤出沒，害我在那邊大哭（小時候）」，之前這也有不少貓咪聚集，晚上走這條窄巷時都會被牠們嚇到。（編輯：李惠婷）